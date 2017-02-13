Крушение «Боинга». Жители поселка требуют компенсаций и переселения и для тех, кто не пострадал

Автор: ИА «24.kg» . 13.02.2017 15:08

Жители поселка Дачи СУ, где 16 января потерпел крушение грузовой «Боинг-747», написали обращение на имя президента, премьер-министра и спикера.

Первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Чуйской области Туруспек Султаналиев выслушал требования жильцов на их собрании.

«Они поставили вопрос о том, что населенный пункт не имеет статуса села. Как насчет переселения? Это не в моей компетенции. Вопрос передал в правительство, первому вице-премьер-министру. Тот принял к сведению», — сообщил он ИА «24.kg».

«Там всего 265 домов, из них только около 30 пострадали. 12 семей сейчас размещены во временных квартирах в Бишкеке и Чуйской области. А свободных земель, чтобы переселить людей, в Аламудунском и Сокулукском районах области нет», — отметил Туруспек Султаналиев.

«В Чуйской области очень много дачных участков, которые просят присвоить им статус села. Нужно принимать закон на уровне государства. Дачи были построены еще в советское время, чтобы люди весной-летом поработали, вырастили овощи и уехали. Жители это и сами прекрасно понимают», — добавил он.

«А чтобы присвоить статус села, возникает очень много вопросов. Во-первых, улицы узкие, и пожарные машины не могут по ним проехать. Во-вторых, нужно будет строить школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты и так далее», — пояснил Туруспек Султаналиев.

Второй вопрос, который ставят люди, будет ли компенсация всему поселку.

Туруспек Султаналиев

«Они же видят, что на счет МЧС поступают деньги. Но это вопрос, на который я также ответить не могу», — подчеркнул Туруспек Султаналиев.

В результате крушения «Боинга-747» погибло 35 граждан Кыргызстана. 26 домов непригодны для жилья. После того как ряд семей обеспечили временным жильем за счет государства, другие дачники тоже стали требовать жилье.

На спецсчет МЧС поступило почти 83 миллиона сомов для помощи пострадавшим.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     