Антикоррупционную службу предлагают вывести из состава ГКНБ Автор: Админ . 13.02.2017 15:05 Вывести Антикоррупционную службу (АКС) из состава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) предлагают участники политического форума «Политика — без социальных потрясений. Выборы — без фальсификаций». Форум проходит сегодня в Бишкеке. Практика работы АКС ГКНБ показала, что она используется для борьбы с политическими оппонентами власти. Причем для помощи АКС привлекаются силы и средства других оперативных подразделений ГКНБ. АКС предлагается придать статус самостоятельного государственного органа. Также предлагается включить его в состав Генпрокуратуры, МВД или Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. На форуме отмечена необходимость деполитизировать ГКНБ и обязать органы безопасности заниматься своими прямыми обязанностями в сфере разведывательной и контрразведывательной деятельности, в борьбе с терроризмом, противодействии политическому и религиозному экстремизму. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4436 Евро 73.8880 Российский рубль 1.1801 Казахский тенге 0.2145