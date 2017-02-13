Автор: ИА «24.kg» . 13.02.2017 15:04

Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев подтвердил журналистам факт поездки на Кипр.

«В этом месяце у меня запланировано несколько поездок за границу, и я действительно недавно был на Кипре, где встретился со своими товарищами по Европарламенту», — сказал Омурбек Текебаев.

Он отметил, что некоторые его друзья пообещали найти бизнес президента КР Алмазбека Атамбаева.

По данным ИА «24.kg», на Кипре получил вид на жительство сбежавший из КР Садыр Жапаров. В «Ата Мекене» в категоричной форме отрицают факт встречи своего лидера с бежавшим экс-депутатом.

Напомним, Садыр Жапаров и еще двое членов партии «Ата-Журт» (Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов) по решению суда лишились депутатских мандатов ЖК пятого созыва после обвинения в попытке насильственного захвата власти.