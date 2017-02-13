Автор: Админ . 13.02.2017 15:02

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Германию и Бельгию с 15 по 17 февраля. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил первый заместитель руководителя аппарата главы государства Сапар Исаков.

Ожидается, что президент встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча с королем Бельгии.

«Они встречаются уже в третий раз. У них сложились доверительные, дружеские отношения», — сказал Сапар Исаков.

Алмазбек Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции. Там ежегодно собираются мировые лидеры и обсуждают вопросы безопасности, взаимоотношения стран. Президент проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Европу состоится на фоне решения суда по Азимжану Аскарову. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель руководителя аппарата главы государства Сапар Исаков.

По его словам, Кыргызстан разговаривает с европейскими коллегами на равных.

Наш честный и правильно выстроенный диалог дает надежду европейским коллегам, что в Центральной Азии Кыргызстан — страна с демократическими принципами. Сапар Исаков

Конституционная реформа также внушает уверенность, что Кыргызстан идет по демократическому пути, отметил чиновник.