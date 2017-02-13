Заявление Текебаева о бизнесе президента на Кипре проверит Генпрокуратура

Автор: Админ . 13.02.2017 15:01

Генеральная прокуратура проверит заявление Омурбека Текебаева о наличии у президента Кыргызстана бизнеса на Кипре. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что Алмазбек Атамбаев поручил главному надзорному органу проверить заявления лидера «Ата Мекена» и «принять предусмотренные законодательством меры».

Сегодня Омурбек Текебаев подтвердил журналистам, что летал на Кипр. Он заявил, что расследует предпринимательскую деятельность президента и получил информацию.

Кипр — это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева.

ОТ РЕДАКЦИИ

Такое впечатление, что Теке упорно нарывается на уголовную статью - хотя бы за ложный донос! Видимо, ему очень надо, чтобы его закрыли! Тогда он сможет орать, что это политическое преследование и еще больше привлчеь к себе внимания — уже на международном уровне.

Один комментарий на “Заявление Текебаева о бизнесе президента на Кипре проверит Генпрокуратура”

  1. Fury:
    13.02.2017 в 15:21

    Хочет быть по ближе по нарам к А.Аскарову и, чтобы им тоже заинтересовалась Гейропа. А выхода то больше нет, всё равно хоть так, хоть иначе — сожрут его.
    Потому что писец приходит только полный.

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