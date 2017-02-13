Заявление Текебаева о бизнесе президента на Кипре проверит Генпрокуратура Автор: Админ . 13.02.2017 15:01 Генеральная прокуратура проверит заявление Омурбека Текебаева о наличии у президента Кыргызстана бизнеса на Кипре. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства. Отмечается, что Алмазбек Атамбаев поручил главному надзорному органу проверить заявления лидера «Ата Мекена» и «принять предусмотренные законодательством меры». Сегодня Омурбек Текебаев подтвердил журналистам, что летал на Кипр. Он заявил, что расследует предпринимательскую деятельность президента и получил информацию. Кипр — это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева. ОТ РЕДАКЦИИ Такое впечатление, что Теке упорно нарывается на уголовную статью - хотя бы за ложный донос! Видимо, ему очень надо, чтобы его закрыли! Тогда он сможет орать, что это политическое преследование и еще больше привлчеь к себе внимания — уже на международном уровне. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4436 Евро 73.8880 Российский рубль 1.1801 Казахский тенге 0.2145