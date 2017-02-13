Министры покатались на велосипедах перед президентом Туркменистана на новом велотреке Автор: По материалам СМИ. 13.02.2017 11:38 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз проконтролировал строительство олимпийского городка, сообщает в среду пресс-служба туркменского лидера. В ходе посещения ашхабадского Олимпийского городка глава государства ознакомился с ходом обустройства главной арены V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, других сооружений уникального комплекса. Особое внимание при осмотре Бердымухамедов уделил силуэту коня, который как официальный символ Игр стал художественной доминантой этой многофункциональной арены. Голова скакуна возвышается над белоснежной крышей стадиона, вызывая ассоциацию с крылатым Гыратом, вознёсшимся над вершинами укрытых снегом гор. Глава государства привлёк также внимание присутствующих к гигантскому изображению коня с факелом, обменявшись с ними мнениями о выразительности этого образа, соответствии его идейной концепции. Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», далее президент проинспектировал новый велотрек. Министры, сопровождавшие главу государства тут же решили этот трек протестировать, пока президент наблюдал за этим действом с трибуны. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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