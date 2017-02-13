В Бишкеке задержан вооруженный член ОПГ

Автор: По материалам СМИ. 13.02.2017 11:36

В Бишкеке задержан член ОПГ Асанбека Камчы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 31 января сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел Бишкека задержали в Октябрьском районе уроженца Таласской области 31-летнего Р.Б., проживающего в Сокулукском районе.

При обыске в его автомашине «БМВ-735» под водительским сидением обнаружен пистолет Макарова с четырьмя патронами в магазине. У задержанного изъято 7 граммов гашиша.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в ИВС ГУВД Бишкека.

Один комментарий на “В Бишкеке задержан вооруженный член ОПГ”

  1. Штирлиц:
    13.02.2017 в 12:29

    Для чего публиковать новость с двухнедельной бородой?
    Себе в минус по качеству работы, пока разбирались — ты чьих будешь.
    =========
    Прекратите! Когда нам прислали пресс-релиз из МВД — тогда и опубликовали! За нарушение правил комментирования я вас удалю с сайта! Чего толкаться здесь, если столько к нам негатива!

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     