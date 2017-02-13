В Бишкеке задержан член ОПГ Асанбека Камчы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, 31 января сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел Бишкека задержали в Октябрьском районе уроженца Таласской области 31-летнего Р.Б., проживающего в Сокулукском районе.
При обыске в его автомашине «БМВ-735» под водительским сидением обнаружен пистолет Макарова с четырьмя патронами в магазине. У задержанного изъято 7 граммов гашиша.
По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в ИВС ГУВД Бишкека.
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