Автор: ИА «24.kg» . 13.02.2017 11:35

Морально-политическую ответственность за проведение честных, демократических выборов в 2017 году предлагают возложить на действующего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в резолюции политического форума «Политика — без социальных потрясений. Выборы — без фальсификаций». Форум проходит сегодня в Бишкеке.

Действующему главе государства, и всем, кто намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах, предлагается взять обязательство не только приостановить членство в политической партии, но и полностью выйти из ее рядов на время исполнения должности президента, в случае избрания.

Инициаторы форума также настаивают на том, что новый избранный глава государства не должен состоять ни в какой политической партии даже после ухода с должности. Он никогда и никоим образом не должен участвовать и не должен поддерживать ни какую из политических партий. Он в реальности должен стать «отцом нации». В резолюции также предлагается отказаться на выборах как президентских, так и будущих парламентских, от автоматически считывающих урн (АСУ).

По мнению организаторов форума, в демократических странах не применяют электронные системы автоматического подсчета голосов, имеющие функции заблаговременного программирования.

«К тому же АСУ требуют выделения значительных средств налогоплательщика, ремонт, приобретение запчастей, обучение операторов и хранение», — говорится в документе.