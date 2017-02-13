Автор: Админ . 13.02.2017 06:39

Автор — Расул Умбеталиев

В апреле 2013 года началась активная фаза установок счетчиков АИИСКУЭ, под простым названием «умный» электросчетчик, бытовым абонентам-однофазные и промышленным абонентам-трехфазные. Одним из первыми обладателями таких счетчиков стали жители жилмассива «Ак-Ордо», хотя были настоятельные просьбы и требования установки новых счетчиков промышленным потребителям, особенно ресторанам, кафе, саунам.

Но руководство ОАО «Северэлектро», во главе генеральным директором К.Турдубаевым, начали эту работу именно с окраин столицы нашей страны.

После установок «умных» счетчиков произошел страшный до слез конфуз, при включении трансформатора, питающего этот район, электроэнергия в дома не поступила.

Руководство распредкомпании не смогло обмануть этих счетчиков, так как при замерах технических параметров линий электропередач, напряжение оказалось в пределах 120-130 вольт. Работникам ОАО «Северэлектро» срочно пришлось устанавливать дополнительный трансформатор и устанавливать в счетчиках диапазон напряжения 160-230 вольт. В настоящее время в наших электрических сетях нет положенных 220 вольт у однофазных потребителей и 360 вольт у трехфазных потребителей и поэтому в зимние месяцы в 3-5 раз больше расходуется электроэнергия, для нагревания пищи, стирки и глаженья одежды, белья и.т.д., чем в летние месяцы.

В начале 2012 года ОАО «Северэлектро» в Китае закупило оборудование на сумму более 6 млн. долларов, для сбора и передачи данных по учету и контролю электроэнергии, стандарта СДМА по внедрению счетчиков АИИСКУЭ, способствующей автоматизации всего процесса и программного обеспечения коммуникационных и технических задач. Но специалисты энергокомпании не смогли это оборудование запустить-настроить и наладить в формате СДМА. И поэтому вынуждены были обратиться сотовому оператору SapatCom и сотрудничать с ней.

На пресс-конференции 10 февраля 2017 г. первый зам. начальника нацэнергохолдинга Нурлан Садыков всячески старался, но не сумел доказать почему «умные» счетчики некорректно считают потребление электроэнергии и почему в ноябре-декабре 2016 г. поступило много жалоб от потребителей по завышенным в 5-10 раз больше квитанциям, за не использованную электроэнергию. И однозначно заявил, « что в ноябре счет был 2 тысяча сомов, а в декабре 11 тысяч сомов. Это связано с тем, что летнее и зимние потребление электричества разнится. Проблемы есть, с каждым клиентом мы готовы обсудить и произвести перерасчет, если счет выставлен неправильно»

Если для энергочиновника ноябрь считается летним, а декабрь зимним, то конечно будет огромная «разнится», за потребленную энергию, в 5-6 раз больше.

От зама далеко не ушел и завсектором распределения электроэнергии и теплоснабжения нацэнергохолдинга Рустам Садыков (случайно, не родственники по отцовской линии),заявив, что некорректные счета могли появиться, если по каким то причинам не удалось снять показания.

Но дальше всех пошла пресс-служба ОАО «Северэлектро» обвинив сотового оператора SapatCom в срыве сбора и передачи данных. «По этой причине на этих участках абонентам в конце декабря были выставлены счета по среднему, то есть, по потреблению предыдущего месяца. В январе месяце эти счета были откорректированы в соответствии показаниям счетчиков АИИСКУЭ.»

Этими высказываниями и заявлениями чиновники от энергетики, доказывают что система по учету и контролю за потребленную эл.энергию, функционирует частично, неэффективно и нецелесообразно. Контролеры до сих пор снимают показания «умных» счетчиков, вручную.

В целях уменьшения коммерческих и технических потерь, распредкомпании и нацэнергохолдинг (в данном случае ОАО «Северэлектро») резко увеличивают объемы дебиторских задолженностей в ноябре-декабре 2016 г., за счет повышенных, фальшивых квитанций 5-10 раз, за якобы использованную энергию.

Эта мошенническая, энергетическая операция проведена, только для сохранения чиновничьих мест, вместе дермантиновой сумкой и поролоновым креслом. Многие руководители энергохолдинга и компаний отчитались, согласно сфабрикованным отчетам по сокращению коммерческих и технических потерь за 2016 г. и удержались на плаву.

Несмотря, на многочисленные просьбы и требования простых граждан, энергочиновники не хотят исправлять грубейшие нарушения, при учете и контроле, за фактическое, истинное потребления электроэнергии. Этими действиями они усугубляют и обостряют социально-экономическое положение в стране.

Первые «ласточки» уже полетели, несмотря на морозную погоду-митинги в Нарыне, Токтогуле простого народа, по вопросам тарифов и бесперебойном снабжении дешевой и качественной электроэнергией. сть пословица « собака лает, караван идет», но есть другая пословица «мамонта, толпой валят».