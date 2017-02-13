Автор: Базарбай Мамбетов. 13.02.2017 06:41

Мы должны хорошо представлять железнодорожную дорогу, которую мы хотим построить до Китая. Она будет проходить через горные нагромождения страны. Общая протяженность дороги со всеми тоннельными переходами составляет 433 км (от Жалал – Абада до Торугарта 268 км и от Торугарта до китайского Кашгара 165 км). Несмотря на все сложности, связанные со строительством объекта, никто в стране не должен ставить под сомнение необходимость осуществления такого супер – проекта. Чем раньше мы начнем строительство дороги, тем лучше будет для нас.

Это использование наших транзитных возможностей в глобальном межгосударственном сообщении. Это новое направление выхода Центрально — Азиатских республик к Тихоокеанским побережьям через Китай. Реализация такого проекта равнозначна тому, что страна как бы садится на золотой прииск своего развития. Но, прежде чем принять окончательное решение о начале строительстве данного объекта, нам необходимо разобраться, с какими трудностями оно будет связано.

Во – первых, строительство дороги параллельно решет нам нашу давнюю мечту — соединяет юг страны с севером с самостоятельной железной дорогой. Со стороны Балыкчи к железнодорожной магистрали, идущей в Китай, подойдет ветка, которая образует свой участок железной дороги «Юг – Север». Во – вторых, свой участок железной дороги пройдет через Кара – Кечинский угольный разрез, угли которого мы никак не можем завозить в полном объеме на Бишкекскую ТЭЦ по причине отсутствия железной дороги (с Балыкчи до разреза Кара – Кече 183км). В – третьих, данная железнодорожная магистраль будет связана со строительством нескольких тоннельных пероходов в горах, а также большого мостового перехода (виадука) через реку Кара – Дарья в окрестностях Жалал – Абада. В – четвертых, для этой магистрали мы примем эсенговский стандарт широкой колеи между рельсами – это 1520 мм в место китайского 1435мм. В – пятых, мы не должны упрощать проблему, связанную со строительством перегрузочной станции в долине Арпа или в районе Ат – Башинской ГЭС, по которой мы еще не определились.

Чтобы знать, из чего состоит такая станция, и какие проблемы она создает для прилегающих территорий, наши специалисты должны побывать на действующих перегрузочных станциях в районе казахстанского пункта пропуска Хоргос.

Судя по объему будущих железнодорожных перевозок, на строительстве перегрузочной станции будет работать не менее тысяч человек, а на эксплуатации – около двух тысяч человек. Но все эти люди одночасье могут оказаться китайцами, которые со временем займут всю Нарынскую область. Здесь нельзя допускать самовольного решения наших чиновников, которые любят действовать по принципу: «Я сам все знаю», что часто приводит нас к неразрешимым проблемам в стране. Например, мы на ровном месте создали проблему, построив многоэтажные жилые дома в Оше и Жалал – Абаде для пострадавших в июньских событиях 2010 года из самовольно изготовленных железобетонных панелей по решению таких чиновников.

Мы собираемся отдать строительство этой железной дороги под концессию китайцам, что, наверное, правильно. Конечно же, китайцы будут делать все, чтобы генеральными подрядчиками по строительству данной магистрали выступали китайские государственные строительные корпорации. Для компаний из Поднебесной не представляет большого труда, чтобы построить сложные тоннельные и мостовые переходы через горы и большие реки. Я это к тому, чтобы при подготовке генерального соглашения на строительство указанной магистрали наши не забыли записать и зафиксировать в договоре, что на стройке в основном будут работать кыргызские граждане. Кыргызское правительство должно установить определенную квоту на специалистов и рабочих, приглашаемых из Китая, — их количество не должно превышать 5 процентов от общего количества работающих на стройке. Когда мы это забывали, на строительстве золоторудного комбината Талды Булак Левобережный, например, китайских рабочих стало 1500 человек, а наших всего 100. Это при повальной безработице в стране.

Кроме этого мы должны предусмотреть, чтобы наши мостостроительные и другие железнодорожные организации в роли субподрядчиков могли выполнять определенные объемы работ наравне с китайскими компаниями. Это позволит нам перенять современный опыт строительства таких объектов, чтобы потом своими силами строить другие железнодорожные объекты в стране. С началом строительства железнодорожной магистрали у нас в горах, по ее маршруту, появятся десятки гравийно — сортировочных заводов и заработают многие заводы по выпуску железобетонных изделий, — одних только железобетонных шпал необходимо изготовить более 1 млн. штук.

Что касается концессии вообще, то мы к ней должны относиться с особым пристрастием. Это удачная форма привлечения инвестиций в экономику страны. Отдав строительство крупных объектов под концессию, мы можем сделать заметный шаг в экономическом развитии страны. Одна из причин того, что мы в течение 25 лет не можем построить прямую автомобильную дорогу из Алматы в Иссык–Куль, — это наша отсталость в экономическом мышлении и некомпетентность людей. Мы данный объект должны были построить 20 лет тому назад, отдав состоятельной иностранной компании под концессию.

Наши соседи – таджики, например, отдав строительство Санктудинской ГЭС-2 под концессию правительству Ирана сроком на 12,5 лет после пуска станции в эксплуатацию, уже через 5-6 лет возвращают ее в ведение Таджикистана. Концессия там хорошо прижилась, и это позволяет им отдать под концессию строительство еще другой ГЭС на реке Вахш. Это же, здорово! Почему бы нам по – большому счету не подумать об объектах, которых мы можем отдать под концессию иностранным компаниям? Если мы объявим конкурс на строительство и эксплуатацию Верхне–Нарынской ГЭС на условиях концессии, туда в первую очередь придут китайские и иранские компании.

Таким же образом можно построить Камбар–Атинскую ГЭС- 1. У нас другого выхода нет, а новые генерирующие мощности нам надо строить.

Нам пора уже понимать, что строительство и пуск крупнейших системообразующих, тем более, энергетических объектов будет иметь магическое воздействия на развитие других отраслей экономики.

Базарбай Мамбетов