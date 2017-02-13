Автор: По материалам СМИ. 13.02.2017 06:38

Жителям Киргизии сообщили неприятную новость – с апреля вырастет на 42% и достигнет 1615,4 сома (1400 руб.) тариф на тепловую энергию, а с августа на 10% подорожает электричество. Заявление чиновников практически сразу вызвало острую реакцию – перспектива роста затрат на оплату коммунальных услуг никого не обрадовала. К обсуждению перспектив и критике властей присоединились оппозиционеры. Уже спустя пять часов после появления заявления чиновники спешно его опровергли, пообещав в этом году цен не повышать, отложив подорожание «на потом». «В 2017 году тарифы повышать не будем точно, но готовим тарифную политику на 2018–2021 годы. К этому времени население должно понять, что это неизбежно», – заявил глава госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбек Нурбашев.

Нервозность чиновников можно понять. Повышение тарифов может оказаться одним из главных раздражителей населения и поводом для мобилизации протестных настроений. Подобное решение будет весьма некстати – на носу президентские выборы, и собственными руками создавать повод для недовольства было бы неразумно. С другой стороны, помимо политических соображений есть вопросы экономики – тут ситуация другая. Инфраструктура ветшает, необходим капитальный ремонт, а повышение цен в 2017 году вообще-то было запланировано ранее. Тарифная политика правительства подразумевает регулярное постепенное повышение цен, однако боязнь социальных потрясений перевешивает, и власти откладывают рост цен.

Повысить зарплаты, чтобы скомпенсировать подорожание товаров и услуг, власти не могут – страна живет с дефицитным бюджетом и изыскать дополнительные средства на поддержку граждан негде.

Пока что нынешним властям важно как можно спокойнее пройти период транзита власти в стране. Президентские выборы назначены на ноябрь этого года, но могут пройти и раньше, например весной-летом. В стране постоянно муссируются слухи о том, что президент Алмазбек Атамбаев нездоров, а поэтому может поступить по сценарию «я устал, я ухожу». Аппарат президента регулярно эти слухи опровергает, сообщая, что «со здоровьем президента все в порядке: вы же видите, он каждый день министров принимает, работает».

В преддверии выборов ситуация в политической сфере становится менее предсказуемой. Партия власти (Социал-демократическая, СДПК) теряет инициативу и сталкивается со случаями саботажа на местах. Список проблем, составленный информационным агентством 24.kg, выглядит внушительно и охватывает всю страну: «В Баткенской области не избрали градоначальников Айдаркена и Кадамджая, в Чуйской области – Канта, Кара-Балты и Кемина, в Джалал-Абадской области – в Таш-Кумыре, в Иссык-Кульской области – в Чолпон-Ате. Еще в двух городах – Джалал-Абаде и Таласе – не могут выбрать спикера Кенеша. В Джалал-Абаде коалицию большинства смогли создать только со второй попытки. В Таласе спикера не избрали из-за отсутствия кворума».

Насколько эта ситуация серьезна или это локальный кризис – пока не ясно. Возможно, так проявляются последствия неверной кадровой политики партии власти либо накопившиеся внутри нее противоречия.

Природа не терпит пустоты, и в случае значительного ослабления лидирующей партии на ее место придут другие. Аппетиты проявляют как легально существующие организации, так и неформальные, но весьма влиятельные структуры. К первым можно отнести несколько конкурирующих партий как республиканского, так и локального уровня. Ко вторым – исламистов разного уровня радикальности и криминальные группы. «Политический ислам» в Киргизии – явление относительно новое и набирающее силу. Ему не хватает харизматичных лидеров, а также представителей в органах власти. Что касается криминала – это одна из наиболее эффективных структур, действующих в Киргизии. Официально не сообщается, но известно, что часть чиновников и депутатов тесно переплетена с «черным миром». Без сомнения, желающие выиграть в президентской гонке осенью этого года либо напрямую будут представлять интересы названных групп, либо как минимум учитывать их.

Григорий Михайлов

Cобственный корреспондент «НГ» в Киргизии