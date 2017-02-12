По подозрению в подготовке терактов в Казахстане задержаны 15 человек

Автор: По материалам СМИ. 12.02.2017 10:09

В результате серии спецопераций, проведенных с 13 по 24 января в Алма-Атинской области, задержаны 15 человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии», — говорится в сообщении.

Их подозревают в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к терактам, разжиганию религиозной вражды.

«При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием», — уточнили в КНБ.

В 2016 году казахстанские спецслужбы несколько раз отчитывались о ликвидации готовивших теракты групп. Так, в октябре в Алма-Ате были задержаны три человека, летом КНБ провел спецоперации по нейтрализации террористов в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

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