Автор: По материалам СМИ. 12.02.2017 10:07

Почти все из 240 дельфинов-гринд, выбросившихся на сушу в районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова в Новой Зеландии, вновь оказались в воде благодаря высокому приливу. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, Radio New Zealand со ссылкой на пресс-секретаря департамента охраны природы страны Херба Кристоферса.

Сперва в воде оказались около 200 животных, позднее снять с мели удалось еще 17 живых гринд. В то же время пока дельфины остаются на мелководье в бухте Голден-Бей и не уходят на большую глубину. Спасатели беспокоятся, что они могут вновь выброситься на берег.

Свыше 200 черных дельфинов-гринд выбросились на сушу в районе мыса Фэруэлл в субботу, 11 февраля. В ночь на 10 февраля на побережье залива Голден в 11 километрах от мыса Фэруэлл, выбросились порядка 400 гринд. Как сообщалось, большинство из них, до 300 особей, были уже мертвы.

В спасении животных приняли участие сотни волонтеров. Около 100 добровольцев организовали живую цепь, чтобы остановить тех особей, которые пытаются приблизиться к суше.

По мнению руководителя морской программы Всемирного фонда дикой природы Константина Згуровского, китообразные могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей. Также есть предположения о заражении животных червями или отравлении попадающими в океан загрязняющими веществами, например тяжелыми металлами.