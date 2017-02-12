Автор: По материалам СМИ. 12.02.2017 10:03

Фельдшер поднялась в квартиру, где ее ждали разгоряченные мужчины, настроенные на интим.

11 февраля в Саратове двое мужчин едва не изнасиловали женщину-фельдшера, приехавшую по срочному вызову. В скорую помощь позвонили и сказали, что необходима медицинская помощь, так как у человека гипертонический криз. Машина приехала на улицу Шелковичную, и женщина-фельдшер сама поднялась в квартиру – водитель остался ждать ее внизу.

Но, как выяснилось, никакого больного не было – в квартире медика поджидали два вполне себе здоровых мужчины с острым дефицитом женской ласки. Один из них проводил ее в квартиру, где они с другом настоятельно попросили ее снять с себя всю одежду.

27-летняя женщина сумела закрыться в ванной, откуда вызвала полицию. «Больные» тем временем пытались выбить дверь, но сделать это им не удалось. Выдохнуть фельдшер смогла только после приезда полицейских. Оба злоумышленника задержаны, по факту случившегося начата проверка.

- О случившемся уже знает министр здравоохранения Владимир Шульдяков, он поручил направить материалы в правоохранительные органы, — сообщили в местном Минздраве.

Ранее сообщалось, что на Камчатке скорая помощь не могла проехать к подъезду, где их ждал умирающий человек, из-за машины, перегородившей им дорогу.