Житель Алматы разоблачил куратора группы «Синий кит» Автор: По материалам СМИ. 12.02.2017 10:00 Основатель «Совета общественной безопасности» Алматы Ислам Угушев рассказал на своей странице в Facebook,как ему удалось разоблачить одного из кураторов группы «Синий кит», которая вовлекает подростков в смертельные игры. Активист отметил, что данный пост наглядно показывает, что большая часть распространителей вредоносных групп — малолетки, которых совсем не воспитывали родители. «Данная история произошла 09.02.2017. Все началось с того, что на глаза сотрудников С.О.Б. попала очередная вредоносная группа — Синий Кит. Ну мы естественно решили ее заблокировать и параллельно выявить создателей группы. Долго ждать не пришлось, с нами тут же связался Администратор вредоносной группы и сразу же отправил список заданий. После чего началось самое интересное», — пишет Угушев. По словам алматинца, злоумышленника удалось вычислить по его странице в соцсети «ВКонтакте», где он оставил целую кучу подсказок — свой Skype, номер телефона, местоположение (город Семей) и так далее, вплоть до канала в YouTube. В конце концов на руках у активистов «появились неопровержимые доказательства» того, что пользователь настоящий, и он распространяет задания опасной игры. Когда молодой человек понял, что его разоблачили, он удалился из социальной сети. Однако все данные по нему переданы в полицию Семея. «Люди, вот вам явные доказательства того, что большинство людей, которые угрожают вашим родным условиями опасной игры, это всего лишь маленькие, туповатые и невоспитанные дети. Советуем просмотреть все сделанные скриншоты, так данная история будет понятнее. Из-за вот таких вот мелких выродков, целыми городами люди впадают в истерическую панику из-за ощущения опасности по отношению к своим нормальным детям», — пишет Ислам Угушев. В комментариях к сообщению Угушева другие пользователи Facebook отметили, что это может быть всего лишь один из кураторов группы, но основной «заказчик» находится на территориии Российской Федерации. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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