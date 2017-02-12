В Бишкеке уроженцы Узбекистана и Кыргызстана, представившись сотрудниками комиссии им.Путина, обманули пенсионерку на 940 тысяч сомов

Автор: Админ . 12.02.2017 09:58

В Бишкеке милиция задержала группу лиц по подозрению в том, что они проводили махинации с пенсионерами, представляясь сотрудниками Российской комиссии им.В.Путина, сообщает 11 февраля пресс-служба ГУВД столицы.

В УВД Октябрьского района Бишкека 26 января 2017 года с заявлением обратилась М.Ч., 1934 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестной женщины в возрасте 30-35 лет и неизвестного мужчины азиатской национальности 30-35 лет, которые 26 января 2017 года примерно с 10:00 до 11:00 находясь возле дома в 4 мкр, представившись представителями Российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента России Владимира Путина, войдя в доверие, завладели денежными средствами в размере 939 тыс. 39 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по ст.166 ч.2 («Мошенничество») Уголовного кодекса КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД Октябрьского района по подозрению в совершении данного преступления задержали: В.М., 1980 года рождения, уроженка Узбекистана; В.Л., 1975 года рождения; Н.К. уулу, 1991 года рождения; Ш.М., 1990 года рождения, уроженец Узбекистана; Т.Т., 1959 года рождения, уроженка Узбекистана; А.М., 1982 года рождения, уроженец Узбекистана; Н.М., 1981 года рождения; А.Т., 1972 года рождения.

В настоящее время проводятся неотложные обыски в домах, где проживали задержанные, с целью изъятия вещественных доказательств.

Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД столицы. Они также отрабатываются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Бишкека. Так, вышеуказанные лица уже дали признательные показания по 5 аналогичным фактам.

Граждан, пострадавших от действий задержанных, милиция просит обращаться в УВД Октябрьского района по тел.: 0772 18 0809 и 0553 888885.