Прожектёры… На месте свалки под Бишкеком обещают построить зону отдыха

Автор: Админ . 11.02.2017 13:37

В Кыргызстане на месте мусорного полигона Бишкека могут создать зону отдыха. Об этом сообщил журналистам международный эксперт по управлению твердыми бытовыми отходами Янис Ролс.

Напомним, действующий санитарный полигон закрывают. Мэрия столицы получила кредит Европейского банка реконструкции и развития и грант Инвестиционного фонда Европейского союза по Центральной Азии (EU IFCA). Они предназначены для рекультивации старого полигона и создания нового. В 2015 году определили участок земли для нового полигона.

После рекультивации старого полигона площадью 36 гектаров на его месте будет чистая земля. Всю территорию планируют засеять травой, чтобы предотвратить вымывание почвы.

«В Риге уже есть подобный пример. Там на месте бывшего мусорного полигона сейчас отдыхают люди, рассматривается возможность установления канатной дороги. После рекультивации санитарного полигона Бишкека люди будут жить на нормальной территории с хорошим ландшафтом. И здесь тоже можно создать зону отдыха», — отметил Янис Ролс.

Комментарии (2) на “Прожектёры… На месте свалки под Бишкеком обещают построить зону отдыха”

  1. Аноним:
    11.02.2017 в 15:27

    самое место для «них». кочевнику по барабану, что, где, когда.

    Ответить
  2. любопытный:
    11.02.2017 в 17:27

    Уже мусороперерабатывающий завод построили как обещали в мэрии? Теперь земля вокруг мусорного полигона, которую заняли мигранты, подорожает.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 6 по 12 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4463
    Евро74.6131
    Российский рубль1.1708
    Казахский тенге0.2156

     

     