Во время обыска в гостинице у членов казахской команды было изъято медицинское
оборудование, препараты и мобильные телефоны.
В австрийском Хохфильцене,
где в четверг начинается чемпионат мира по биатлону, криминальная полиция
провела обыск в расположении национальной сборной Казахстана. Спортсменов
подозревают в применении допинга, сообщает Би-би-си.
Во время обыска в
гостинице у членов казахской команды было изъято медицинское оборудование,
препараты и мобильные телефоны.
«Мы были в шоке, нас окружили как
террористов, было очень страшно. Полицейские и допинговые офицеры нас мурыжили
до двух часов, а кого-то и до четырех. Сначала обыскали всю комнату, а после
отвезли в полицию, где составили протоколы, абсолютно на всех, включая
смазчиков. Мы всю ночь не спали, поэтому сейчас выходила на гонку абсолютно без
эмоций, как на тренировке», — сказала биатлонистка Полторанина после прохождения
первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира, сообщает газета
«Спорт-Экспресс».
По данным полиции, расследование началось еще в январе,
после того как у одной из бензоколонок вблизи отеля, где проживает сборная
Казахстана, была найдена картонная коробка с медицинскими принадлежностями, в
том числе шприцами, пробирками и рецептами, а также аккредитациями на несколько
соревнований Международного союза биатлонистов, под эгидой которого проводится в
том числе нынешний чемпионат мира в Хохфильцене.
Находка была передана в
Австрийское антидопинговое агентство, эксперты которого пришли к заключению, что
найденные вещи принадлежат казахской сборной.
Сотрудники агентства взяли у представителей казахстанской сборной анализы мочи и крови.
Глава федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов подтвердил информацию о находке на
автозаправке в городе Инцель недалеко от Рупольдинга, а также обыски в комнатах
спортсменов. По его словам, это была коробка «с отходами медикаментов и
аккредитацией врача нашей команды».
Несмотря на проведенный в среду
вечером обыск, казахские спортсмены допущены к участию в соревнованиях, в том
числе в первом виде программы — в смешанной эстафете.