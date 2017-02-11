Автор: По материалам СМИ. 11.02.2017 11:08

Во время обыска в гостинице у членов казахской команды было изъято медицинское

оборудование, препараты и мобильные телефоны.

В австрийском Хохфильцене,

где в четверг начинается чемпионат мира по биатлону, криминальная полиция

провела обыск в расположении национальной сборной Казахстана. Спортсменов

подозревают в применении допинга, сообщает Би-би-си.

Во время обыска в

гостинице у членов казахской команды было изъято медицинское оборудование,

препараты и мобильные телефоны.

«Мы были в шоке, нас окружили как

террористов, было очень страшно. Полицейские и допинговые офицеры нас мурыжили

до двух часов, а кого-то и до четырех. Сначала обыскали всю комнату, а после

отвезли в полицию, где составили протоколы, абсолютно на всех, включая

смазчиков. Мы всю ночь не спали, поэтому сейчас выходила на гонку абсолютно без

эмоций, как на тренировке», — сказала биатлонистка Полторанина после прохождения

первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира, сообщает газета

«Спорт-Экспресс».

По данным полиции, расследование началось еще в январе,

после того как у одной из бензоколонок вблизи отеля, где проживает сборная

Казахстана, была найдена картонная коробка с медицинскими принадлежностями, в

том числе шприцами, пробирками и рецептами, а также аккредитациями на несколько

соревнований Международного союза биатлонистов, под эгидой которого проводится в

том числе нынешний чемпионат мира в Хохфильцене.

Находка была передана в

Австрийское антидопинговое агентство, эксперты которого пришли к заключению, что

найденные вещи принадлежат казахской сборной.

Сотрудники агентства взяли у представителей казахстанской сборной анализы мочи и крови.

Глава федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов подтвердил информацию о находке на

автозаправке в городе Инцель недалеко от Рупольдинга, а также обыски в комнатах

спортсменов. По его словам, это была коробка «с отходами медикаментов и

аккредитацией врача нашей команды».

Несмотря на проведенный в среду

вечером обыск, казахские спортсмены допущены к участию в соревнованиях, в том

числе в первом виде программы — в смешанной эстафете.