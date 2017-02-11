Аким Акмолинской области Сергей Кулагин уже два с половиной месяца находится в
командировках, объезжая свой регион. Степногорск стал 18-м местом, где он,
посетив объекты, проводит массовые встречи с населением.
По сценарию аким
должен был приехать на церемонию вручения ключей от квартир в восстановленном
после разрушения доме. Местные власти очень готовились к этому мероприятию и
старались провести его со всей торжественностью. Ведь этот дом стал по сути
первым новым жильем в Степногорске с момента обретения Казахстаном независимости
(абсолютно нового жилья здесь пока не строили).
И вот подъехал Кулагин, заиграли фанфары.
«Музыку уберите, пожалуйста», — сказал аким, давая
понять, что не хотел бы, чтоб это мероприятие выглядело чересчур официально.
«Поближе подойдите», — предложил он собравшимся.
«Я вспоминаю, много-много лет тому назад, когда я в первый раз пришел акимом сюда в
Акмолинскую область, это было в сентябре, мне звонят и говорят: в Степногорске
дом взорвался. Я бросаю все дела, это была суббота или воскресенье, и приезжаю
сюда. Никого нет — ни одного человека, ни одного руководителя. Сюда пришел -
люди стоят растерянные», — рассказал аким. А еще он вспомнил, что ему тогда
хватило трех миллионов тенге, чтобы купить людям разрушенного дома другое жилье.
Аварийное здание простояло более 19 лет и вот его наконец
восстановили (из-за разрушений из четырех этажей решили оставить три).
Местные жители спешили высказать слова благодарности Кулагину.
«Я жительница этого района. Сколько лет мы ходили около этого
дома, а сегодня мы видим такое прекрасное здание, и все это с помощью Вас. Мы,
конечно, благодарны», — от души сказала одна женщина.
Сергей Кулагин заметил, что к этому причастен и аким города тоже.
«Как скажете, конечно,
- не возражала женщина. — Спасибо Вам большое за вашу помощь нашему городу, за
поддержку, нашему акиму, всем спасибо».
Кто-то крикнул: «Ура!».
«Вы прежде всего должны всегда говорить: спасибо Елбасы», -
пытался донести свою мысль Кулагин.
«Да», — согласилась жительница.
«Ура!», — снова крикнул кто-то.
«Он (Президент
-прим.автора) дает возможность решать вопросы, все остальное потом я поддерживаю
и назначаю акима и он потом работает. Без поддержки Елбасы, без его участия, мы
ничего не сделаем. Поэтому спасибо вам за теплые слова и удачи всем», — сказал
аким и пошел осматривать квартиры. Вернее одну из них, в которой его за накрытым
столом ждали счастливые новоселы.
«Благодаря Вам это все…», — начала было
хозяйка, но Кулагин посчитал нужным и здесь кое-что прояснить.
«Нет, не нам, не нам. Мы здесь все вместе», — сказал он.
Хозяева засуетились, мол,
нужно же открыть шампанское. Кулагин их остановил, он тактично извинился и
сообщил, что в доме культуры его ждут 600 человек.
«Даже глоточек чаю?» — не сдавались гостеприимные хозяева.
«Нет, главное вот я хлеб взял», -
ответил аким. И он действительно из вежливости взял баурсак со стола.
«Сергей Витальевич, Вам большое, большое спасибо. Благодаря Вам,
есть, где растить детей», — сказала женщина.
«Благодаря Президенту, прежде всего!» — уточнил Кулагин.
«Пусть будет Президенту, — сказала она,
но настояла. — И Ваше тоже участие здесь есть большое».
«Тепло? Светло?
Все! Живите и рожайте!», — сказал Кулагин, глядя на беременную девушку, и
поспешил к выходу.
«Дайте им хоть с холодильника беляши», — переживала хозяйка.
«А мы взяли», — успокаивал ее аким.
«Нет, вы не взяли», — настаивала женщина.
«Тогда он возьмет», — указал аким на кого-то из своей
свиты. Смотрите, я же аргын, видите, я — аргын», — говорил аким под всеобщий
смех, имея в виду очевидно пакет с беляшами, который чуть позже был замечен в
руках акима Степногорска Ануара Кумпекеева.
«Видишь, это с малого
начинается, беляшами берет уже, беляшами…» — шутил Кулагин, отправляясь на
следующую встречу.
В местном доме культуры его действительно ждал полный зал.
Аким области первым делом рассказал, что большую часть дня посвятил
осмотру шахты предприятия «Казахалтын» в селе Бестобе (за 2015-2016 год в этом
месте было добыто 240 тысяч тонн золотосодержащей руды). На глубине 790 метров
Кулагин беседовал с шахтерами, а также попытался выяснить, как в шахты проникают
черные старатели — головная боль местных властей.
Далее Кулагин стал
внимательно слушать отчет акима города. Особенно он обращал внимание на
благодарности в свой адрес.
«Благодаря вашей поддержке, Сергей
Витальевич, решен один из сложных вопросов — это погашение задолженности по
заработной плате на двух предприятиях (одно ТОО — 136,5 миллиона тенге для
166-ти работников, другое — 236,5 миллиона тенге для 250-ти работников)», -
сказал аким Степногорска и такая подача пришлась по душе Кулагину.
«Вот Ануар тоже начинает расти уже. Я вообще во всех районах (побывал), это уже у
меня 18-й актив, я 2,5 месяца в поездке. Я всем говорю, не надо меня
благодарить, это наша работа. Он (аким Степногорска — прим.автора) сегодня
сделал по-другому, сказал «благодаря вашей поддержке». 7 раз, я посчитал. Я уже
службам своим говорю: прекращайте, это наша работа же. Мы не должны делиться на
акима и подчиненных, мы исполняем волю Главы государства, — вот кому надо
говорить спасибо. Он создал нам все условия, чтобы мы нормально работали и мы
должны исполнять его волю и его поручения. «Уважаемый», «здравствуйте» и один
раз «спасибо» — бітті, — все достаточно», — пояснил свое требование Кулагин и
заметил, что аким Степногорска, выбрав слова «благодаря поддержке», поступил грамотно.
«Это немножко мягче. Но тем не менее, бiр — раз и все на этом.
Мы сделали или мы не сделали — одно из двух», — добавил Кулагин.
Следующие выступающие с учетом сказанного, старались избегать
слов благодарности. Получалось не у всех.
Например, акима области
благодарили люди, которым перед Новым годом выплатили задолженность по зарплате
за 4 года работы.
«Пусть эти аплодисменты в первую очередь будут наверное
направлены нашему Президенту, как вы сказали, это его заслуга…» — подытоживал
мероприятие местный активист, но тут же добавил. — И все-таки немножко вам. Я
вас благодарю от общественности города Степногорск».
«Очень здорово сказал. Немножко можно», — согласился Кулагин.
Через день его ждет подобная встреча только уже в другом городе.