Автор: По материалам СМИ. 11.02.2017 11:06

Аким Акмолинской области Сергей Кулагин уже два с половиной месяца находится в

командировках, объезжая свой регион. Степногорск стал 18-м местом, где он,

посетив объекты, проводит массовые встречи с населением.

По сценарию аким

должен был приехать на церемонию вручения ключей от квартир в восстановленном

после разрушения доме. Местные власти очень готовились к этому мероприятию и

старались провести его со всей торжественностью. Ведь этот дом стал по сути

первым новым жильем в Степногорске с момента обретения Казахстаном независимости

(абсолютно нового жилья здесь пока не строили).

И вот подъехал Кулагин, заиграли фанфары.

«Музыку уберите, пожалуйста», — сказал аким, давая

понять, что не хотел бы, чтоб это мероприятие выглядело чересчур официально.

«Поближе подойдите», — предложил он собравшимся.

«Я вспоминаю, много-много лет тому назад, когда я в первый раз пришел акимом сюда в

Акмолинскую область, это было в сентябре, мне звонят и говорят: в Степногорске

дом взорвался. Я бросаю все дела, это была суббота или воскресенье, и приезжаю

сюда. Никого нет — ни одного человека, ни одного руководителя. Сюда пришел -

люди стоят растерянные», — рассказал аким. А еще он вспомнил, что ему тогда

хватило трех миллионов тенге, чтобы купить людям разрушенного дома другое жилье.

Аварийное здание простояло более 19 лет и вот его наконец

восстановили (из-за разрушений из четырех этажей решили оставить три).

Местные жители спешили высказать слова благодарности Кулагину.

«Я жительница этого района. Сколько лет мы ходили около этого

дома, а сегодня мы видим такое прекрасное здание, и все это с помощью Вас. Мы,

конечно, благодарны», — от души сказала одна женщина.

Сергей Кулагин заметил, что к этому причастен и аким города тоже.

«Как скажете, конечно,

- не возражала женщина. — Спасибо Вам большое за вашу помощь нашему городу, за

поддержку, нашему акиму, всем спасибо».

Кто-то крикнул: «Ура!».

«Вы прежде всего должны всегда говорить: спасибо Елбасы», -

пытался донести свою мысль Кулагин.

«Да», — согласилась жительница.

«Ура!», — снова крикнул кто-то.

«Он (Президент

-прим.автора) дает возможность решать вопросы, все остальное потом я поддерживаю

и назначаю акима и он потом работает. Без поддержки Елбасы, без его участия, мы

ничего не сделаем. Поэтому спасибо вам за теплые слова и удачи всем», — сказал

аким и пошел осматривать квартиры. Вернее одну из них, в которой его за накрытым

столом ждали счастливые новоселы.

«Благодаря Вам это все…», — начала было

хозяйка, но Кулагин посчитал нужным и здесь кое-что прояснить.

«Нет, не нам, не нам. Мы здесь все вместе», — сказал он.

Хозяева засуетились, мол,

нужно же открыть шампанское. Кулагин их остановил, он тактично извинился и

сообщил, что в доме культуры его ждут 600 человек.

«Даже глоточек чаю?» — не сдавались гостеприимные хозяева.

«Нет, главное вот я хлеб взял», -

ответил аким. И он действительно из вежливости взял баурсак со стола.

«Сергей Витальевич, Вам большое, большое спасибо. Благодаря Вам,

есть, где растить детей», — сказала женщина.

«Благодаря Президенту, прежде всего!» — уточнил Кулагин.

«Пусть будет Президенту, — сказала она,

но настояла. — И Ваше тоже участие здесь есть большое».

«Тепло? Светло?

Все! Живите и рожайте!», — сказал Кулагин, глядя на беременную девушку, и

поспешил к выходу.

«Дайте им хоть с холодильника беляши», — переживала хозяйка.

«А мы взяли», — успокаивал ее аким.

«Нет, вы не взяли», — настаивала женщина.

«Тогда он возьмет», — указал аким на кого-то из своей

свиты. Смотрите, я же аргын, видите, я — аргын», — говорил аким под всеобщий

смех, имея в виду очевидно пакет с беляшами, который чуть позже был замечен в

руках акима Степногорска Ануара Кумпекеева.

«Видишь, это с малого

начинается, беляшами берет уже, беляшами…» — шутил Кулагин, отправляясь на

следующую встречу.

В местном доме культуры его действительно ждал полный зал.

Аким области первым делом рассказал, что большую часть дня посвятил

осмотру шахты предприятия «Казахалтын» в селе Бестобе (за 2015-2016 год в этом

месте было добыто 240 тысяч тонн золотосодержащей руды). На глубине 790 метров

Кулагин беседовал с шахтерами, а также попытался выяснить, как в шахты проникают

черные старатели — головная боль местных властей.

Далее Кулагин стал

внимательно слушать отчет акима города. Особенно он обращал внимание на

благодарности в свой адрес.

«Благодаря вашей поддержке, Сергей

Витальевич, решен один из сложных вопросов — это погашение задолженности по

заработной плате на двух предприятиях (одно ТОО — 136,5 миллиона тенге для

166-ти работников, другое — 236,5 миллиона тенге для 250-ти работников)», -

сказал аким Степногорска и такая подача пришлась по душе Кулагину.

«Вот Ануар тоже начинает расти уже. Я вообще во всех районах (побывал), это уже у

меня 18-й актив, я 2,5 месяца в поездке. Я всем говорю, не надо меня

благодарить, это наша работа. Он (аким Степногорска — прим.автора) сегодня

сделал по-другому, сказал «благодаря вашей поддержке». 7 раз, я посчитал. Я уже

службам своим говорю: прекращайте, это наша работа же. Мы не должны делиться на

акима и подчиненных, мы исполняем волю Главы государства, — вот кому надо

говорить спасибо. Он создал нам все условия, чтобы мы нормально работали и мы

должны исполнять его волю и его поручения. «Уважаемый», «здравствуйте» и один

раз «спасибо» — бітті, — все достаточно», — пояснил свое требование Кулагин и

заметил, что аким Степногорска, выбрав слова «благодаря поддержке», поступил грамотно.

«Это немножко мягче. Но тем не менее, бiр — раз и все на этом.

Мы сделали или мы не сделали — одно из двух», — добавил Кулагин.

Следующие выступающие с учетом сказанного, старались избегать

слов благодарности. Получалось не у всех.

Например, акима области

благодарили люди, которым перед Новым годом выплатили задолженность по зарплате

за 4 года работы.

«Пусть эти аплодисменты в первую очередь будут наверное

направлены нашему Президенту, как вы сказали, это его заслуга…» — подытоживал

мероприятие местный активист, но тут же добавил. — И все-таки немножко вам. Я

вас благодарю от общественности города Степногорск».

«Очень здорово сказал. Немножко можно», — согласился Кулагин.

Через день его ждет подобная встреча только уже в другом городе.