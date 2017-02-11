Постпреда МВФ Соболева «сожрал» Нацбанк Кыргызстана Автор: ИА «24.kg» . 11.02.2017 11:04 Нацбанк отказывается комментировать отзыв постоянного представителя МВФ в

Кыргызстане Юрия Соболева. ИА «24.kg» сообщили, что Юрий Соболев досрочно

покидает пост по требованию руководства Национального банка КР. Официальный запрос об отзыве Юрия Соболева направлен в штаб-квартиру

МВФ от имени главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова — управляющего от Кыргызстана

в организации. В НБ КР отметили, что Соболев просто переходит на другую

должность и уезжает в Вашингтон. Комментировать высказывания аппарата кабмина

относительно посланного запроса от имени главы Нацбанка отказались, как и не

подтвердили, что запрос отправлен. Отметим, Юрий Соболев стал постпредом

МВФ в Кыргызстане в начале 2014 года, заменив на этом посту Кобу Гвенетадзе,

работавшего в республике с 2009 года. Обычный срок работы страновых постпредов

организации составляет три-четыре года. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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