Постпреда МВФ Соболева «сожрал» Нацбанк Кыргызстана

Автор: ИА «24.kg» . 11.02.2017 11:04

Нацбанк отказывается комментировать отзыв постоянного представителя МВФ в
Кыргызстане Юрия Соболева. ИА «24.kg» сообщили, что Юрий Соболев досрочно
покидает пост по требованию руководства Национального банка КР.

Официальный запрос об отзыве Юрия Соболева направлен в штаб-квартиру
МВФ от имени главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова — управляющего от Кыргызстана
в организации.

В НБ КР отметили, что Соболев просто переходит на другую
должность и уезжает в Вашингтон. Комментировать высказывания аппарата кабмина
относительно посланного запроса от имени главы Нацбанка отказались, как и не
подтвердили, что запрос отправлен.

Отметим, Юрий Соболев стал постпредом
МВФ в Кыргызстане в начале 2014 года, заменив на этом посту Кобу Гвенетадзе,
работавшего в республике с 2009 года. Обычный срок работы страновых постпредов
организации составляет три-четыре года.

Один комментарий на “Постпреда МВФ Соболева «сожрал» Нацбанк Кыргызстана”

  1. Аноним:
    11.02.2017 в 15:22

    раз не дают деньги на условиях кр, тогда персона нон грата и все дела.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 6 по 12 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4463
    Евро74.6131
    Российский рубль1.1708
    Казахский тенге0.2156

     

     