Нацбанк отказывается комментировать отзыв постоянного представителя МВФ в
Кыргызстане Юрия Соболева. ИА «24.kg» сообщили, что Юрий Соболев досрочно
покидает пост по требованию руководства Национального банка КР.
Официальный запрос об отзыве Юрия Соболева направлен в штаб-квартиру
МВФ от имени главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова — управляющего от Кыргызстана
в организации.
В НБ КР отметили, что Соболев просто переходит на другую
должность и уезжает в Вашингтон. Комментировать высказывания аппарата кабмина
относительно посланного запроса от имени главы Нацбанка отказались, как и не
подтвердили, что запрос отправлен.
Отметим, Юрий Соболев стал постпредом
МВФ в Кыргызстане в начале 2014 года, заменив на этом посту Кобу Гвенетадзе,
работавшего в республике с 2009 года. Обычный срок работы страновых постпредов
организации составляет три-четыре года.
раз не дают деньги на условиях кр, тогда персона нон грата и все дела.