Казахстанцы предложили закрепить в Конституции вклад Первого Президента
Нурсултана Назарбаева в становление независимого Казахстана. Об этом по итогам
третьего заседания рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между
ветвями государственной власти в Акорде сообщил директор НИИ гражданско-правовых
исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров,
передает МИА «Казинформ».
«Сама конституционная реформа вызвала очень
большое оживление в обществе. Комиссия выражает благодарность всем, кто направил
свои предложения. Надо помнить, что реформа идет и по-другому пути. Это не
только конституционные изменения. Мы насчитали 39 полномочий из 45, которые он
передает в руки Правительства и Парламента. Это я скажу, мировое событие, когда
исполнительная власть сама легко отдает по своей воле 39 полномочий. Работа
идет, готовится законопроект, который до конца месяца уже должен быть внесен в
Парламент», — отметил Толеш Каудыров в интервью журналистам.
«Разные вопросы и интересы наших граждан затронули. Прозвучали такие предложения, как
закрепление роли Первого Президента Нурсултана Назарбаева в тексте Конституции.
Даже прозвучала озабоченность, не слишком ли много он передает полномочий?
Предложения затронули самые разные участки нашей общественно-политической жизни,
начиная от выборов, заканчивая полномочиями высших ветвей власти. Отрадно, что
населению это очень интересно, и они (граждане) выражают свое мнение», — добавил он.
По его словам, решений по законопроекту еще нет. «Он находится в
стадии разработки и обсуждения. Все наиболее ценные предложения, которые будут
улучшать этот законопроект, обязательно будут учтены», — заключил Толеш Каудыров.
Напомним, более 500 предложений от казахстанцев получила
рабочая группа по политическим реформам.