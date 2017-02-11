Автор: По материалам СМИ. 11.02.2017 11:01

Казахстанцы предложили закрепить в Конституции вклад Первого Президента

Нурсултана Назарбаева в становление независимого Казахстана. Об этом по итогам

третьего заседания рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между

ветвями государственной власти в Акорде сообщил директор НИИ гражданско-правовых

исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров,

передает МИА «Казинформ».

«Сама конституционная реформа вызвала очень

большое оживление в обществе. Комиссия выражает благодарность всем, кто направил

свои предложения. Надо помнить, что реформа идет и по-другому пути. Это не

только конституционные изменения. Мы насчитали 39 полномочий из 45, которые он

передает в руки Правительства и Парламента. Это я скажу, мировое событие, когда

исполнительная власть сама легко отдает по своей воле 39 полномочий. Работа

идет, готовится законопроект, который до конца месяца уже должен быть внесен в

Парламент», — отметил Толеш Каудыров в интервью журналистам.

«Разные вопросы и интересы наших граждан затронули. Прозвучали такие предложения, как

закрепление роли Первого Президента Нурсултана Назарбаева в тексте Конституции.

Даже прозвучала озабоченность, не слишком ли много он передает полномочий?

Предложения затронули самые разные участки нашей общественно-политической жизни,

начиная от выборов, заканчивая полномочиями высших ветвей власти. Отрадно, что

населению это очень интересно, и они (граждане) выражают свое мнение», — добавил он.

По его словам, решений по законопроекту еще нет. «Он находится в

стадии разработки и обсуждения. Все наиболее ценные предложения, которые будут

улучшать этот законопроект, обязательно будут учтены», — заключил Толеш Каудыров.

Напомним, более 500 предложений от казахстанцев получила

рабочая группа по политическим реформам.