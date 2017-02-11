Средства массовой информации назвали несговорчивую европейскую страну, а также двух мужчин, которые могут расколоть Европейский союз. Как сообщает информационно-аналитический портал ИноСМИ.ру со ссылкой на немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, восточная Европа разворачивается лицом к Кремлю.

В этот четверг, сообщает автор публикации в немецком издании, в Будапеште вновь ожидают Владимира Путина с официальным визитом. Сегодня президента Российской Федерации нельзя назвать желанным гостем в Евросоюзе – уж больно обременительна роль Москвы в войне в восточной Украине, слишком спорно влияние санкций, слишком велика угроза информационной войны Кремля против Запада. На этом фоне слишком неоднозначным смотрится вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах Америки и сближение с Дональдом Трампом.

Несмотря на все это, в Венгрии Владимира Путина все еще считают другом, сообщает автор и спрашивает читателей, чем можно считать грядущий визит российского президента в Европейский союз – «провокацией или демонстрацией»? В 2015 году российский президент уже был в Будапеште с государственным визитом, а в 2016 году Виктор Орбан был в Москве, напоминает немецкий журналист. И вот в четверг маленькой Венгрии вновь предстоит встречать главу российского государства.

Согласно официальным заявлениям, на встрече глав двух государств речь пойдет прежде всего об экономике. По данным «Центра евроатлантической интеграции и демократии» в Будапеште, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сообщило в предварительном коммюнике, что беседовать будут о транспорте, авиации, машиностроении, фармацевтической продукции и расширении военно-технического сотрудничества — с членом НАТО. А раз речь пойдет об экономическом сотрудничестве, значит, причастна и политика, уверен автор публикации.

Прежде всего говорить будут о подписании договоров по АЭС Пакш, расширение которой с помощью Российской Федерации, российских технологий и российских средств было запланировано несколько лет назад, однако до сих пор не было предпринято никаких серьезных шагов. В прошлом году парламент Венгрии принял весьма спорное постановление, по которому в будущем венгерское правительство сможет передать контроль над своей национальной ядерной безопасностью — например, в процессе утверждения двух новых реакторов на Пакш.

А если речь идет об экономике, значит, причастна и политика. Это в своем комментарии подтвердил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Péter Szíjjartó), который недавно был в Москве в рамках подготовки к визиту Путина. В интервью изданию «Коммерсант» он открыто высказался против позиции Запада, заявив, что антироссийские санкции «бессмысленны и наносят ущерб», а поэтому должны быть отменены. По мнению министра, Венгрия может показать, как можно улучшить отношения с Москвой, а также сообщил, что с удовольствием смотрит Russia Today. Сийярто также похвалил Трампа, заявив, что у него правильная позиция в отношении иммиграции.

В публикации также был назван лидер Евросоюза, с которым Путин сможет расколоть Европу – это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Viktor Orbán), который накануне демонстративно отметил, что времена многосторонности подходят к своему логическому завершению. На мероприятии Фонда Конрада Аденауэра в Брюсселе Орбан сказал, что Евросоюз так и не достиг своей главной цели — «евроазиатского экономического пространства», и что его направление неверно. Именно по этой причине, по его мнению, любая страна-член Евросоюза имеет право искать себе союзников «на стороне».