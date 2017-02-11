Польский премьер-министр Беата Шидло получила синяки в результате ДТП, сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя правительства, сделанное на общественном телевидении Польши.
По его словам, ДТП произошло в городе Освенцим близ Кракова. В частный автомобиль Шидло врезался лимузин.
В настоящее время глава польского кабинета находится в госпитале, где проходит «рутинные проверки», отметил представитель правительства. «К счастью, ничего серьезного с премьер-министром не произошло», — отметил представитель кабмина.