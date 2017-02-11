Премьер-министра Польши госпитализировали после ДТП

Автор: По материалам СМИ. 11.02.2017 10:57

Польский премьер-министр Беата Шидло получила синяки в результате ДТП, сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя правительства, сделанное на общественном телевидении Польши.

По его словам, ДТП произошло в городе Освенцим близ Кракова. В частный автомобиль Шидло врезался лимузин.

В настоящее время глава польского кабинета находится в госпитале, где проходит «рутинные проверки», отметил представитель правительства. «К счастью, ничего серьезного с премьер-министром не произошло», — отметил представитель кабмина.

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