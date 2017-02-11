Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами Автор: ИА «24.kg» . 11.02.2017 10:53 В Бишкеке карета скорой помощи ехала, используя специальный сигнал, за тандырными самсами. Об этом сообщил пользователь Илья Балинов в группе «Черный список» социальной сети Facebook. «Сегодня буквально час назад ехал по улице Некрасова в южном направлении, была пробка почти от самой Московской. Вдруг слышу звук сирены и вижу в зеркало машину скорой помощи, которая летела по встречной, также в южном направлении. Ей никто не мешал, все ее пропустили. Дальше, на перекрестке улиц Толстого и Некрасова, она так же, с включенными спецсигналами, выехала на перекресток на красный свет и поехала дальше», — рассказал возмущенный пользователь. «Но после того как она проехала перекресток, карета «скорой» остановилась, чтобы купить тандырные самсы в кафе. Затем так же, со спецсигналами, развернулась и уехала в обратном направлении», — добавил Илья Балинов. По его мнению, после таких случаев не стоит удивляться, что водители не пропускают кареты скорой помощи. Отмечается, что транспортное средство принадлежит медцентру ОсОО «Аю-медикал». Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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