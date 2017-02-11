В Бишкеке карета скорой помощи ехала, используя специальный сигнал, за тандырными самсами. Об этом сообщил пользователь Илья Балинов в группе «Черный список» социальной сети Facebook.
- «Сегодня буквально час назад ехал по улице Некрасова в южном направлении, была пробка почти от самой Московской. Вдруг слышу звук сирены и вижу в зеркало машину скорой помощи, которая летела по встречной, также в южном направлении. Ей никто не мешал, все ее пропустили. Дальше, на перекрестке улиц Толстого и Некрасова, она так же, с включенными спецсигналами, выехала на перекресток на красный свет и поехала дальше», — рассказал возмущенный пользователь.
«Но после того как она проехала перекресток, карета «скорой» остановилась, чтобы купить тандырные самсы в кафе. Затем так же, со спецсигналами, развернулась и уехала в обратном направлении», — добавил Илья Балинов.
По его мнению, после таких случаев не стоит удивляться, что водители не пропускают кареты скорой помощи. Отмечается, что транспортное средство принадлежит медцентру ОсОО «Аю-медикал».
А может быть кто то сильно проголодался и нуждался в скорой помощи тандырными самсами, per os.
Частные кареты скорой помощи очень дороги стоят вызовы, один вызов, один укол и одна капельница стоит 2580 сомов, я пенсионер, получаю пенсию 4300 сом. Не буду называть номер, все кто вызывал знают, откуда берут такие цены, когда прекратят наживаться на страданиях больных.
К сожалению Вы правы. Медицина штука дорогая, машины стоят сотни тысяч евро(скорая с оборудованием). Плюс аммортизация плюс зарплаты ну и конечно прибыль. Хорошо что есть кто вкладывает деньги в столь рискованный бизнес. 1 пьяный, 1 дом и без 200 тысяч евро на штрафстоянке в хлам.
Самсы спасли жизнь кому-то не надо возмущатся
У медиков скорой помощи «собачья работа», не позавидуешь. Все делается на скорости и обед в том числе. Если по быстрому медработники купили себе еду и вернулись на базу, значит успеют вовремя на очередной вызов. Нужно понять и простить их. Хуже когда улицы перекрывают для проезда чиновников, создавая пробки по всему городу.
Прежде чем заявлять было бы хорошо увидеть нагдядно. А так хоть скажите что на луну летели. Не вижу не верю.