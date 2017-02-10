Народ хочет разобраться с Албеком Ибраимовым

С приближением весны ситуация усложнилась, простое большинство раздражено различными проделками власти. В начале недели в Нарыне, в Токтогуле проходили митинги за снижение тарифов на электроэнергию, а в ближайшие дни, поговаривают, около 10 тысяч жителей Бишкека будут митинговать у Белого дома. До нас дошли сведения о том, что бишкекчане недовольны счетами за свет и отопление на тысячи сомов за январь.
Наши собственные источники из правительства сообщили, что весной есть вероятность того, что зарплаты, пенсии и пособия в стране перестанут выплачиваться. Правда ли то, что власть была вынуждена вписать лишние деньги в счета за коммунальные услуги, чтобы собрать дополнительные деньги у народа? Что это за бессовестность? Среди народа поговаривают, что озлобленные десять тысяч человек готовятся пойти на решительные меры против центральной власти.
Правда ли то, что жители многоэтажных домов готовы ворваться в кабинет Албека Ибраимова и сжечь свои квитанции у Белого дома? Если власть поскорее не вмешается, то ситуация может усложниться. Весной корабль окончательно потонет?
Источник — Азия ньюс
Похоже к этому все и идет. Кто-то разжег костер и потихоньку подливает масла в огонь — огромные счета за э/энергию, которые мотают «очень хитроумные» счетчики, з/платы бюджетникам уже задерживают. Что дальше?
Почему 700 кв. один тариф, а свыше 700 кв. в три раза больше? Если следовать их логике, один человек например может скушать порцию плова за 100 сом, а вот за вторую порцию должен заплатить 300 сом. Я считаю это неправильно.