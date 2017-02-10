Омурбек Бабанов продемонстрировал пример «политических торгов»

Автор: По материалам СМИ. 10.02.2017 19:43

Если помните, фракция Жогорку Кенеша «Республика — Ата Журт» предложила отозвать спикера Турсунбекова за то, что он нарушил регламент. По всей видимости, лидер упомянутой фракции Омурбек Бабанов «сторговался» с Турсунбековым, в общем, он отказался от инициативы снятия с должности Чыныбая Турсунбекова. Мало того, они даже провели совместную пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать крепкую «дружбу». Бабанов заявил: «Мы пришли к единому мнению по вопросам регламента. Отказались от решения о вынесении вопроса на повестку дня Жогорку Кенеша». Эти двое не сказали, к какому «общему мнению» они пришли. Не сказали и о предмете политических торгов. Торага Чыныбай Турсунбеков сообщил, что он нашел общий язык с Бабановым по недостаткам регламента Жогорку Кенеша.

По всей видимости, это останется в истории как чистейший пример «политических торгов». Что касается Бабанова, стремящего в будущем править народом, то он доказал, что торговать можно всем, что он готов продать все за правильную цену. Стыдно, Омурбек Токтогулович, где вы похоронили свою совесть?

Источник — Мантыш

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