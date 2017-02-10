Как всем известно, революцию 7 апреля совершила молодежь. Многие не забыли, что в основном погибли молодые джигиты. Но власть не попала в руки молодого поколения. Все те же старые волки решили вопросы с помощью денег и столпились на верхушке. Конечно, были молодые девушки-джигиты, вроде Ж. Сапарбаева, Б. Калмаматова, Д. Тербишалиева, Ы. Кадыралиевой, но их ударили по колену, вытеснили из политической арены. Они сразу исчезли. А М. Аскарбеков и А. Турдукулов ходят на улице. Конечно, власть предложила новые лица в качестве молодежи. Сейчас они сидят в парламенте и в городском кенеше.
Например: сын Мамытбая Салымбекова — Жумабек Салымбеков, внук Турдакуна Усубалиева — Эрмек Усубалиев, внук Усена Сыдыкова — Алымбек Бактыбеков, сын Алиярбека Абжалиева — Темирлан Токтобеков, дочь Камчыбека Жолдошбаева — Наргиза Жолдошбаева, сын Камбаралы Конгантиева — Кубанычбек Конгантиев, дочь Турусбека Мамашева — Айсулуу Мамашева и т.д.
Не будем затягивать разговор, просто скажем, что нашему народу не везет.
Источник — Мантыш
Как всем известно, революцию 7 апреля совершила молодежь. Многие не забыли, что в основном погибли молодые джигиты.
Таки да, именно молодые джигиты, НО на деньги и для байманапов своего рода.