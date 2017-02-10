Нами управляют богачи, а не молодежь Автор: По материалам СМИ. 10.02.2017 19:42 Как всем известно, революцию 7 апреля совершила молодежь. Многие не забыли, что в основном погибли молодые джигиты. Но власть не попала в руки молодого поколения. Все те же старые волки решили вопросы с помощью денег и столпились на верхушке. Конечно, были молодые девушки-джигиты, вроде Ж. Сапарбаева, Б. Калмаматова, Д. Тербишалиева, Ы. Кадыралиевой, но их ударили по колену, вытеснили из политической арены. Они сразу исчезли. А М. Аскарбеков и А. Турдукулов ходят на улице. Конечно, власть предложила новые лица в качестве молодежи. Сейчас они сидят в парламенте и в городском кенеше. Например: сын Мамытбая Салымбекова — Жумабек Салымбеков, внук Турдакуна Усубалиева — Эрмек Усубалиев, внук Усена Сыдыкова — Алымбек Бактыбеков, сын Алиярбека Абжалиева — Темирлан Токтобеков, дочь Камчыбека Жолдошбаева — Наргиза Жолдошбаева, сын Камбаралы Конгантиева — Кубанычбек Конгантиев, дочь Турусбека Мамашева — Айсулуу Мамашева и т.д. Не будем затягивать разговор, просто скажем, что нашему народу не везет. Источник — Мантыш Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 6 по 12 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4463 Евро 74.6131 Российский рубль 1.1708 Казахский тенге 0.2156