Нами управляют богачи, а не молодежь

Автор: По материалам СМИ. 10.02.2017 19:42

Как всем известно, революцию 7 апреля совершила молодежь. Многие не забыли, что в основном погибли молодые джигиты. Но власть не попала в руки молодого поколения. Все те же старые волки решили вопросы с помощью денег и столпились на верхушке. Конечно, были молодые девушки-джигиты, вроде Ж. Сапарбаева, Б. Калмаматова, Д. Тербишалиева, Ы. Кадыралиевой, но их ударили по колену, вытеснили из политической арены. Они сразу исчезли. А М. Аскарбеков и А. Турдукулов ходят на улице. Конечно, власть предложила новые лица в качестве молодежи. Сейчас они сидят в парламенте и в городском кенеше.

Например: сын Мамытбая Салымбекова — Жумабек Салымбеков, внук Турдакуна Усубалиева — Эрмек Усубалиев, внук Усена Сыдыкова — Алымбек Бактыбеков, сын Алиярбека Абжалиева — Темирлан Токтобеков, дочь Камчыбека Жолдошбаева — Наргиза Жолдошбаева, сын Камбаралы Конгантиева — Кубанычбек Конгантиев, дочь Турусбека Мамашева — Айсулуу Мамашева и т.д.

Не будем затягивать разговор, просто скажем, что нашему народу не везет.

Источник — Мантыш

 

Один комментарий на “Нами управляют богачи, а не молодежь”

  1. LCD:
    10.02.2017 в 23:03

    Как всем известно, революцию 7 апреля совершила молодежь. Многие не забыли, что в основном погибли молодые джигиты.
    Таки да, именно молодые джигиты, НО на деньги и для байманапов своего рода.

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