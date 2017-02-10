Почему Текебаев направился на Кипр?

Автор: По материалам СМИ. 10.02.2017 19:40

Один из оппозиционных сайтов пишет, что лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев тайно вылетел на Кипр. Судя по тому, что пишут, 7 февраля Текебаев рано утром вылетел из Бишкека в Москву, не сообщив об этом никому. Говорят, в аэропорту «Домодедово» Омурбек Чиркешович спешно сел в самолет, направлявшийся в кипрский город Ларнак.

Даже близкие не знали о такой важной поездке босса «Ата Мекена». Поэтому и возникает вопрос, почему Чиркешович тайно направился в Кипр. В интервью одному независимому изданию Дастан Мусалиев сообщал, что со своей семьей проживает в городе Гирне, расположенном недалеко от аэропорта Ларнака. Он же является сыном Садыра Жапарова — надежного кадра КурСалиевича.

Некоторые поговаривают, что прошло 7 лет с ухода Бакиевых, что нельзя продолжать винить их во всем. Но стоит ли их оставлять в покое, если кровопийцы не отлеживаются спокойно в Минске, хотят развалить внутреннюю политику Кыргызстана? Как известно, Садыр Жапаров является проектом Жаныша Бакиева. Они наивно хотят сделать его «ханом».

Стоит отметить, что в начале прошлого месяца Текебаев побывал в Москве. Некоторые «ата-мекеновцы» в социальных сетях писали, что Текебаев заручился поддержкой влиятельных русских политиков. А мы знаем, что в Москве Текебаев встречался не с политиками, а с Таалайбеком Мустапакуловым, братом джигита, который «доит» предприятие «Кыргызнефтегаз» для «Ата Мекена». До сих пор поговаривают, что ежемесячно Мустапакулов передает Омуке 50 тысяч долларов за счет предприятия.

Недавно в Токтогуле и в Нарыне прошли митинги. Постепенно становится известно, что за этими мероприятиями стоял сам Текебаев. Сейчас Омурбеку Чиркешовичу некуда отступать. Потому что правоохранительные органы с каждым днем раскрывают его дурные дела, показывая народу его истинное лицо. Достоверные источники сообщают, что еще многие дела Текебаева не раскрыты, что скоро будут обнародованы сенсационные материалы. Можно всего ожидать от Текебаева, который готов подружиться с заклятым врагом, когда речь идет о политических интересах.

Заметно, как ближе к весне он связался с Бакиевыми, готов даже устроить заварушку в Кыргызстане. Может поэтому была совершена поездка на Кипр? Хотелось бы, чтобы народ по достоинству оценил политиков, преследующих личные интересы.

Источник — Фабула

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