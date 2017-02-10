Турсунбек Акун готовится к президентским выборам
Автор: По материалам СМИ. 10.02.2017 19:38
Экс-омбудсмен Турсунбек Акун будет участвовать в президентских выборах. Об этом сообщил радио «Марал». Согласно информации, которую предоставил нам Акун, решение о выдвижении его кандидатом на пост президента было принято 21 декабря 2016 года на собрании Демократического движения Кыргызстана.
- ДДК выдвинуло меня единственным кандидатом на президентство. В настоящее время мы ведем подготовку к выборам. По данному вопросу съездили за границу, — сказал Акун.
Осенью текущего года в Кыргызстане состоятся президентские выборы. В настоящее время официально объявили о своем участии в предстоящих выборах экс-премьер-министр Темир Сариев и лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.
Источник — Марал радио
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