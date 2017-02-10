Бакыт Бакетаев, политолог: «Бакиевы могут помочь Текебаеву»

Автор: По материалам СМИ. 10.02.2017 19:36

- Один из оппозиционных сайтов, огульно критикующих власть, сообщил о тайном выезде на Кипр лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. В публикации говорится, что на Кипр Текебаев вылетел, чтобы встретиться с находящимся в бегах Садыром Жапаровым и для получения поддержки от Бакиевых. - Обратимся к конкретному вопросу: могут ли Бакиевы оказать помощь Текебаеву?

- Сейчас нет ничего невозможного. У Бакиевых денег много. Они могут помочь Текебаеву. Конечно, деньги прибудут не в чемодане. Поэтому, раз появилась такая информация, по всей видимости, Омурбек Чиркешович должен дать комментарии. Возможно, поехал по другим делам.

- В целом насколько основательны озвучиваемые Текебаевым претензии в адрес президента?

- Оппозиция мечется, озвучивает разное. Народ этому уже не верит. Я недавно вернулся из регионов. Там больше поддерживают президента, чем оппозицию.

Источник — Фокус

Один комментарий на “Бакыт Бакетаев, политолог: «Бакиевы могут помочь Текебаеву»”

  1. пенсионер пограничник ОПКашник:
    10.02.2017 в 19:49

    У меня вопрос этому гению политологии Бакетаеву в каких регионов он побывал БОЛТОЛОГ

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