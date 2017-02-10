В Кыргызстане суд разрешил блокировать вредные интернет-ресурсы
Автор: Админ . 10.02.2017 19:28
Октябрьский районный суд Бишкека сегодня удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры Кыргызстана о блокировании доступа пользователей к вредоносным интернет-ресурсам.
Решением суда признана запрещенной к распространению на территории Кыргызстана информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, а именно в так называемых группах смерти.
Исполнение решения суда, в том числе за пределами Кыргызстана, возложено на Государственный комитет информационных технологий и связи как уполномоченный орган в сфере информатизации.
Работа Генпрокуратуры в вопросах обеспечения информационной безопасности и защиты прав несовершеннолетних продолжится.
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