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Узбекский фильм сняли с проката из-за изображения Моргана Фримена в рекламе
Автор: По материалам СМИ. 10.02.2017 16:29
Известный американский актер Морган Фримен стал причиной запрета на показ в кинотеатрах страны узбекского фильма «Дайди» (Бродяга), сообщает Podrobno.uz. Национальное агентство «Узбеккино» в ходе мониторинга сообщений в социальных сетях выявило факты нарушения ряда законодательных актов при рекламе художественного фильма «Дайди», снятого компанией Timur Film.
На выпущенных к фильму трейлерах, баннерах и билетах было отображено лицо известного американского актера Моргана Фримена. Его образ взят из фильма «Последние рыцари», снятого компаниями Великобритании и Южной Кореи. Однако никаких документов, дающих право на отображение лица актера, у узбекской компании не было. Студия Timur Film для повышения спроса на свой фильм ввела в заблуждение общественность ложными сведениями о том, что будто бы заокеанская кинозвезда снялась в кинокартине и тем самым нарушила права зрителей.
Несомненно, что лицо Фримена интригует зрителей и искусственно повышает интерес к фильму, особенно снятому в Узбекистане, отмечает издание. В связи со всеми этими нарушениями действующего законодательства «Узбеккино» внесло официальное представление в Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Агентство по интеллектуальной собственности. До вынесения их вердикта дано указание приостановить показ фильма в кинотеатрах республики.
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