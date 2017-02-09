«Каттани» будет участвовать в гонке

Автор: По материалам СМИ. 09.02.2017 19:29

Есть такие политики, которые появляются только во время политических мероприятий, точнее выборов, вылезают из щелей, словно горностаи. Один из них — джигит по имени Омурбек Суваналиев. В других случаях его не заметно, он не комментирует позитивные или негативные события в стране, только ближе к «старту» выборов начинает извиваться перед народом как куница и блестеть как выдра. Не будем отрицать, что он мог и послужить народу в прошлом, но в политике важно постоянство. Если ты перешел в оппозицию — нужно отстаивать интересы народа, указывать на недостатки власти, стать косточкой в горле.

Нет, если ты надеешься заполучить должность во власти, то нужно быть на другой стороне, горлопанить, как Какчекеев. Можно ли называть человека политиком или генералом, если основное время он проводит рядом со своей женой и прибегает с большой ложкой только тогда, когда накрывается «стол выборов»?

Поговаривают, что наш брат, прозванный «Каттани», не стесняется всего этого, намерен с новыми силами баллотироваться в президенты.

Источник — Мантыш