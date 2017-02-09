Власть заполонили торгаши вроде Шаки Абдыкеримова

Автор: По материалам СМИ. 09.02.2017 19:20

Все больше людей говорят, что с тех пор как алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов возглавил Национальный олимпийский комитет, ситуация в кыргызском спорте опустилась до уровня базара. Избирая, мы рассчитывали на его деньги, думали, что он создаст условия для развития спорта. Теперь же поговаривают, что занимающиеся спекуляциями не понимают природу спорта.

Рано или поздно должна была прозвучать эта горькая правда. Летом, по итогам олимпиады в Бразилии, ни один из наших спортсменов не завоевал медали. Третье место по тяжелой атлетике завоевал Изат Артыков, но его обвинили в применении допинга. Шаки даже провел пресс-конференцию, говорил, что выдаст Изату квартиру, теперь выясняется, что он обещал ему однокомнатную квартиру в недостроенном доме. Из-за лжи Абдыкеримова Байгазы Кенжебаев не получил мандат и деньги свои не вернул.

Власти Туркменистана уволили главу Национального олимпийского комитета, когда спортсмены не добыли медали. А у нас переизбрали Шаки. Только не умеющие работать, любящие есть и пить получают у нас повышение по службе. У нас не осталось прирожденных государственных деятелей из-за того, что власть заполонили торгаши вроде Шаки…

Источник — Фабула

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