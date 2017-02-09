Тюлеев говорит, что был «авторитетом» в тюрьме. Чем хвастается, эй!

Автор: По материалам СМИ. 09.02.2017 19:13

Нариман Тюлеев подозревался в том, что запустил лапу в государственную казну, нанес ущерб в миллионы сомов, был обвинен в коррупции и лишен свободы сроком на 11 лет с конфискацией имущества. Но его досрочно выпустили на свободу за то, что он возместил ущерб. Этот молодец с нездоровым аппетитом, сегодня информирует через некоторые СМИ о том, что в тюрьме он был «авторитетом». В связи с этим нам за него становится стыдно. Он хвастается тем, что отсидел в тюрьме за воровство, очевидно, что уровень у него ниже плинтуса.

Говорят: «Рыбак рыбака видит издалека». Келдибеков  точно так же подозревался в коррупции и выплатил штраф в обмен на свободу. Поговаривают, что Тюлеев обещал ему оказать поддержку по Нарынской области и по городу Бишкек, содействовать в финансовом плане, если Келдибеков баллотируется в президенты. В данное время он оспаривает имущества, конфискованные государством. Сообщается, что он не выплачивает зарплату строителям, которые возводят гипермаркет «Чынар» напротив торгового центра «Айчурек», не отдает долги бизнесменам, которые вложили деньги в эти строительные работы. В то же время в узких кругах хвастается со словами: «У меня есть 500 млн долларов наличными, такой суммы нет даже у Бабанова».

К слову, гипермаркет «Чынар» принадлежал Максиму Бакиеву. Остается загадкой, как Нариман им завладел. Изучающая имущество Бакиевых депутатская комиссия должна уделить внимание этому обстоятельству, раскрыть мошенничество, передать упомянутый объект государству вместе с землей…

Источник —  Фабула

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