Автор: По материалам СМИ. 09.02.2017 19:09

Согласно информации, поступившей от близкого окружения Омурбека Текебаева, в 6:00 утра 7 февраля главный ата-мекеновец тайно вылетел из Кыргызстана авиарейсом Бишкек-Москва. Говорим тайно, потому что, по словам нашего источника, даже сидящая в приемной девушка секретарь не осведомлена, что Текебаев выехал, сидит и ждёт, что завтра утром он прибудет в ЖоКе.

Как заявил надежный человек Омуке, цель тайного выезда Текебаева заключается в том, что в одной из зарубежных стран он собирается встретиться с Садыром Жапаровым и представителями влиятельных сил, которые за ним стоят, чтобы договориться о плане организации беспорядков ранней весной в Кыргызстане и финансировании этого плана.

Мы не поверили информатору и обратились в авиакомпанию, рейсом которой вылетел Текебаев, но там не дали официальной информации, но в устной форме сообщили, что гражданин О. Текебаев не покидал аэропорт Москвы, а прямиком улетел воздушным рейсом в Ларнак Республики Кипр.

Где Кипр, где живут греки, и где Садыр аке, которого разыскивает Текебаев, подумали мы. Но в интервью, которое сын Садыра Нургожоевича Дастан Мусталиев дал изданию «Асман плюс», он разливался соловьем, как гордится тем, что является сыном такого политика, как Садыр Жапаров, что его младший брат Рустам получает образование в Польше, еще один младший брат с сестренкой обучается в Турции, а сам он проживает вместе с отцом в городке Гирне, расположенном рядом с аэропортом кипрского Ларнака.

Удивительно, что Садыр мырза сразу после прилета Омуке обратился через интернет к к своим приспешникам, распространил заявление, что возвратится в Кыргызстан 25 марта. Наверняка не просто так. Или встреча была плодотворной, план утвержден и начала претворяться мечта «хозяев» Садыра аке из Минска о возвращении в Кыргызстан?! Вот это да-а! Действительно скандал, если наш Омуке решил сражаться с властью, привлекая в союзники хозяев нашего Садыра аке – Жаныша и Максима Бакиевых! Как теперь посмотрит в глаза своим соратникам-» революционерам» по прибытии в Бишкек, чиркин?..

Источник — Саясат