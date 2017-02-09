Автоматизированная информационная система учета дает сбои и неправильно считает электроэнергию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Кожобек Рыспаев.
По его словам, проблема возникает из-за того, что в распредкомпаниях устанавливают разношерстные приборы учета. Более того, энергетики потратили деньги на серверы, которые теперь не используют, а хранят на складе.
Депутаты вновь возмущены, что на обсуждение столь важного вопроса не пришел глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев. «Мы его зовем, как на той, а он не приходит», — сказали депутаты.
Жогорку Кенеш решил отложить вопрос до следующей недели и вызвать для отчета Айбека Калиева и курирующего сектор вице-премьера-министра Олега Панкратова.
ОТ РЕДАКЦИИ
Не объяснять надо, а убирать их к чертовой матери! И наказать того «умника», который придумал их внедрить. Вот уж где настоящая диверсия!
Модель «умного» счетчика в » студию».
да да да. пусть всем людям объяснят за что они с людей последние крохи здирают.