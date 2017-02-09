Депутаты хотят, чтобы правительство объяснило, почему «умные» счетчики неправильно считают электроэнергию

Автор: Админ . 09.02.2017 19:04

Автоматизированная информационная система учета дает сбои и неправильно считает электроэнергию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, проблема возникает из-за того, что в распредкомпаниях устанавливают разношерстные приборы учета. Более того, энергетики потратили деньги на серверы, которые теперь не используют, а хранят на складе.

Депутаты вновь возмущены, что на обсуждение столь важного вопроса не пришел глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев. «Мы его зовем, как на той, а он не приходит», — сказали депутаты.

Жогорку Кенеш решил отложить вопрос до следующей недели и вызвать для отчета Айбека Калиева и курирующего сектор вице-премьера-министра Олега Панкратова.

ОТ РЕДАКЦИИ

Не объяснять надо, а убирать их к чертовой матери! И наказать того «умника», который придумал их внедрить. Вот уж где настоящая диверсия!

Комментарии (2) на “Депутаты хотят, чтобы правительство объяснило, почему «умные» счетчики неправильно считают электроэнергию”

  1. Саба:
    09.02.2017 в 19:16

    Модель «умного» счетчика в » студию».

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  2. Свидетель:
    09.02.2017 в 21:32

    да да да. пусть всем людям объяснят за что они с людей последние крохи здирают.

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