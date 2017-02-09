Автор: Админ . 09.02.2017 19:04

Автоматизированная информационная система учета дает сбои и неправильно считает электроэнергию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, проблема возникает из-за того, что в распредкомпаниях устанавливают разношерстные приборы учета. Более того, энергетики потратили деньги на серверы, которые теперь не используют, а хранят на складе.

Депутаты вновь возмущены, что на обсуждение столь важного вопроса не пришел глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев. «Мы его зовем, как на той, а он не приходит», — сказали депутаты.

Жогорку Кенеш решил отложить вопрос до следующей недели и вызвать для отчета Айбека Калиева и курирующего сектор вице-премьера-министра Олега Панкратова.

ОТ РЕДАКЦИИ

Не объяснять надо, а убирать их к чертовой матери! И наказать того «умника», который придумал их внедрить. Вот уж где настоящая диверсия!