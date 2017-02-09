Тайырбек Сарпашев попросил генпрокурора И.Джолдубаеву лично разобраться, кто виноват в действиях вокруг участка Бакиева Автор: АКИpress . 09.02.2017 16:12 Tazabek — Глава ГРС Тайырбек Сарпашев в прямом эфире АКИpress прокомментировал представление Генпрокуратуры о снятии с должности. «Ко мне обратилась 29 ноября представитель «Глобал Эдвартайзинг» Жолдошева о том, что в Бишкекский ГРС они подали жалобу, что они не регистрируют. Через некоторое время я направляю ответ на имя Жолдошевой и копию в Бишкекский госрегистр о том, что в соответствии с законом ГРС обязана выполнить решение суда. И на 30 ноября никаких ограничений на это имущество не было. 4 владельца участка Бакиева: От «Кыргызтелекома» и подсудимых в деле вывода средств из «АУБа» и «Чакан ГЭС» до нефтяника (хронология сделокДля информации скажу, что по решению суда это имущество переходило прежним хозяевам, у которых его отобрали Бакиевы. Это происходит в конце ноября. Но Прокуратура считает, что несмотря на решение Бишкекского горсуда мы зарегистрировали права на объект от 2 ноября. То есть получается месяцем ранее. Одновременно 27 декабря идет определение кассационной инстанции городского суда о том, чтобы наложить арест. Оба эти определения к нам приходят на регистрацию через 56 дней — 28 декабря. Если действительно было определение Бишкекского горсуда от 2 ноября, то к нам на регистрацию поступает 28 декабря вместе с определением о наложении ареста в 1 день. У нас возникает встречный вопрос — как мы могли видеть, что есть определение горсуда, если его на тот день не было? 28 декабря они приносят постановление и регистрируют у нас. А к этому времени сделка уже состоялась, здесь вины ГРС абсолютно нет. Надеюсь, в рамках этого дела Генпрокуратура разберется, почему решение суда несут в течение 2 месяцев. По закону они должны были доставить в течение 5 дней. Регистрация происходит через 1,5 месяца после определения. Во-вторых, я готовлю сейчас от имени ГРС и от своего имени заявление генпрокурору Индире Джолдубаевой о том, чтобы разобрались в данной ситуации и кто виноват. Я также обратился к главе правительства Сооронбаю Шариповичу с письмом о наших действиях вокруг этого объекта. Мы тоже будем защищать свою правоту. Мы регистрирующий орган, мы должны регистрировать решения суда. Я думаю, что все правоохранительные органы разберутся и неисполнение решения суда тоже влечет за собой уголовную ответственность. - У вас есть какая-нибудь информация, что органы прокуратуры проводят какие-то следственные действия по земельному участку? — У меня этой информации нет. - Прочему так долго шли к этому решению суда и кто был в этом заинтересован? — Мне удивителен этот факт. Я изначально излагал и на вашем сайте и почему этот объект не был национализирован в свое время, это первый вопрос. Надеюсь, что этот объект достигнет апогея политического, надеюсь, что в рамках ранее возбужденных уголовных дел вокруг этого объекта следствие разберется. Оно не было национализировано, видимо, потому что прежние хозяева судились с Максимом Бакиевым, поэтому следственный процесс идет долго. У меня нет информации, почему до сих пор не национализирован объект, я не могу до сих получить ответ на этот вопрос. Я думаю, что в этом процессе участвовали стороны, в том числе прокуратура, как заинтересованное лицо. Здесь нужно провести расследование, а не цепляться за мое письмо. Мы просто пишем, что если есть решение суда, то его нужно исполнять. — Есть ли у вас подозрения, что определенные политические силы перед президентскими выборами хотят убрать председателя ГРС, потому что вы им мешаете? - Политическая борьба всегда была и для меня это не ново. Многим политическим игрокам не нравятся честные выборы. Они были очищены от карусели, все знают об этом. Но некоторые политики считают, что есть некая «волшебная кнопка», которая есть у Сарпашева. Мы уже 4 раза испытали биометрическую систему. Да, в списках бывают небольшие погрешности, да, бывает, что операторы ошибаются, но она не влечет большие нарушения, это технические сбои. Выборы проходят чисто. Но именно неверное истолкованные предположения, что у ГРС есть некий механизм влияния на выборные процессы, неверны. Такой кнопки нет. Да, думаю, с приближением выборов некоторые политические силы заинтересованы в проведении выборов без Сарпашева. — Есть ли у вас подозрения, что Генпрокурора тоже заняла их сторону? — Нет, я так не считаю. Я попрошу генпрокурора лично проконтролировать данный вопрос. Здесь ГРС обвиняют в том, что она исполнила решение суда по закону. Возможно, некоторые сотрудники правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры, недоглядели, не донесли. Я готов нести ответственность, если я нарушил закон. — Сегодня с утра вы были в правительстве, сказали ли вы о сложившейся ситуации премьер-министру, какова была его реакция? — Я премьер-министру об этом доложил, я его попросил чтобы прежде чем принимать определенные решения, ознакомиться с нашими доводами тоже. Я вам что есть изложил. Я сейчас тоже готовлю свою точку зрения, позицию ГРС по данному вопросу. Я хочу внести в письменном виде наши доводы, нужно разобраться гораздо глубже и не делать поспешных выводов. Премьер сказал, что будет ждать и наши доводы. Он будет разбираться в этой ситуации, насколько были правомочны мои действия и в целом ГРС, были ли с моей стороны упущения. — Планируете ли вы встречу с президентом? — Моим непосредственным руководителем является премьер-министр. Я пока ограничусь встречой с премьером». Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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