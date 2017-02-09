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Информационные вбросы «стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и целых государств», — Путин
Автор: По материалам СМИ. 09.02.2017 16:10
Президент России Владимир Путин направил итальянской газете La Stampa поздравительную телеграмму по случаю 150-летия со дня выхода ее первого номера.
Текст телеграммы коллективу редакции и читателям газеты опубликован на сайте Кремля. «La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике. Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, дает хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий», — написал Путин. В то же время российский лидер посетовал на то, что в последние годы авторитетнейшие европейские СМИ «превратились в орудие для манипуляции общественным мнением», а информационные войны в Европе «стали повседневной реальностью».
«Ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего», — отмечается в телеграмме. Информационные вбросы, по словам Путина, «стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств». La Stampa — ежедневная газета, являющаяся одной из старейших в Италии (выходит в печать с 1867 года). Тираж газеты составляет более 300 тыс. копий. Штаб-квартира издания располагается в Турине.
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