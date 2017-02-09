Распространения новой опасной игры «Беги или умри» в Кыргызстане нет — МВД

Автор: АКИpress . 09.02.2017 13:35

Бишкек (АКИpress) – В Кыргызстане пока нет фактов распространения новой игры среди подростков «Беги или умри». Об этом АКИpress сообщили в пресс-службе МВД.

«Пока у нас только проводится работа по «синему киту», мы также проверяем социальные сети», — сообщили в МВД.

Ранее прокуратура Алматы сообщила о распространении новой опасной игры среди подростков «Беги или умри».

«В связи с распространением в социальных сетях игры «Беги или умри», согласно которой дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами, уполномоченным органам района поручено незамедлительно после окончания каникул, провести профилактическую работу с учащимися в учреждениях образования района», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Один комментарий на “Распространения новой опасной игры «Беги или умри» в Кыргызстане нет — МВД”

  1. Рожденный в СССР:
    09.02.2017 в 15:49

    Мой старший сын занимался такой фигней лет 10 назад,когда ещё соцсетей не было у нас.Пока таких трендюлей не получил,что некоторое время сидеть не мог.

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