У нас растет целое поколение брошенных детей и жен, — депутат Автор: АКИpress . 09.02.2017 13:34 Бишкек (АКИpress) – У нас растет целое поколение брошенных детей и жен, сказала депутат Айсулуу Мамашова(«Ата Мекен») на заседании парламента 9 февраля. «Я хочу поднять вопрос влияния религии на жизнь граждан. За долгие годы накопилось много проблем, и когда ездишь в регионы, ты понимаешь, как тревожат наших граждан проблемы ранних браков и нике, ограничение доступа к образованию, многоженство и множественные разводы. Мы гордимся демографическим ростом, но не хотим видеть, но многие дети растут без отцовской любви, потому что его не связывают никакие узы, имеющие юридической силы. Это все оголило проблемы безответственности мужчин к тому праву, которое им дает нике», — сказала она. «Мужчина заводит несколько семей, не отвечая ни перед законом, ни перед Богом. Боится ли сегодня мужчина того, что наплодил детей, а потом развелся с женой, три раза сказав слово развожусь? Несет ли он какую-то ответственность за то, что выгнал жену с детьми на улицу? Несет ли он какую-то ответственность за все это? Ответ один — нет. Мне стыдно говорить, что многие мужчины перестали сознавать ответственность перед своим родом. Даже во время войны мужчины не пренебрегали своим потомством. Так что же произошло с нами теперь? Я думаю, что настало время верховному духовенству решить проблему религии в содействии со всеми государственными органами», — сказала А.Мамашова. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 6 по 12 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4463 Евро 74.6131 Российский рубль 1.1708 Казахский тенге 0.2156