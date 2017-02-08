Бывший начальник КПП «Актилек-автодорожный»: Меня уволили за то, что я мешал заниматься контрабандой

Бишкек (АКИpress) – Бывший начальник контрольно-пропускного пункта «Актилек-автодорожный» Государственной пограничной службы Кыргызстана Талгат Аланов заявил о незаконности увольнения его с должности начальника.
Как он рассказал 8 февраля на пресс-конференции в АКИpress, он служит в рядах ГПС с 2003 года. «С ноября 2016 года по 26 января 2017 года я проработал начальником КПП «Актилек-автодорожный». За этот период я выявил 4 факта незаконного ввоза горюче-смазочного
материала. До моего прихода на эту должность в течение года не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза ГСМ. До моего освобождения от должности к себе пригласил
начальник службы безопасности ГПС полковник Асылбеков. Он сказал мне, что я все контролирую на своем посту и спросил, не будет ли лучше для меня, если я не буду вмешиваться в некоторые факты по выявлению запрещенных веществ. Мне не были понятны его слова», — рассказал майор.
Он продолжил, что 26 января он выявил очередной факт незаконного ввоза ГСМ из Казахстана в Кыргызстан. «Объем груза был примерно 40 тонн. Я оформил соответствующие материалы и отправил их в соответствующие службы. В тот же день меня освободили от должности», — сказал он.
По словам Т.Аланова, его увольнение связано с тем, что на его имя поступило заявление от одного гражданина. «Он в своем заявлении указал, что я якобы вымогал у него деньги. Отдел службы безопасности ГПС проводил расследование по этому поводу, факт не подтвердился. Однако, меня уволили от занимаемой должности», — пояснил он и добавил, что по его мнению, «присутствуют интересы некоторых людей, которые создали благоприятные условия для перевозки незаконного груза через госграницу».
Начальник всех погранцов Касымкулов проснись, за твоей спиной такие дела творят
это называется борьба с системной корупцией по Касымкуловски: — убрать кадрового погранца, вместо него назначить своего однокурсника, сослуживца которые будут работать на его карман, а борьбой с корупцией тут и не пахнет. таких примеров очень много не считая других офицеров, прапорщиков и сержантов, полковники Буржуев, Асакеев, Жылтыров, Маматкеримов, Сопуев и т.д…. и этот список будет пополняться вот увидете
Так оно и должно быть. Во всей ветви власти, точнее в министерствах и ведомствах КР такая вакханалия. Ветер дует с самого Белого Дома, были бы там чиновники справедливее, думали бы о благе государства таких безобразий не творилась. Не давнее решение Правительства КР о передачи функции Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации взять на себя обязанности по госрегулированию, лицензированию и контролю за производством, оборотом и импортом этилового спирта и алкогольной продукции то же интересы личные, корыстные. Так вот министра назанчает а он ХАН приходить со своей командой, команда из себя представляет дилетантов которые думают только о своих личных интересах. Так уважаемый Глава ГПС КР наступает на те же грабли, думает о своем благополучии, ему наплевать на государственный строй, специалистов профессионалов которые годами работают. Начальник СБ ГПС КР тов Аланов пришел вчера. Глава ГПС КР привел и еще нескольких офицеров из Нац Гвардии перетащил, и он ни дня не прослужив не осваивая специфику службы начинает проводить внутренние расследования, решает судьбу людей- это уважаемый Президент КР А. Атамбаев на каком основании не профи, в том числе сам Глава ГПС КР так поступает, такие факты беззаконие с момента прихода нового Главы выше крыши стал. Суслик любой назначенный Главой министерства, ведомства КР ОБЯЗАН иметь свою команду водителя, секретаршу, в остальном ОН ОБЯЗАН работать с теми людми которые работают с момента окончания ВУЗ и тд. Не правильная кадровая политика Белого Дома уничтожает государственный строй, когда головой начнете думать а не жопой. Проводите анализ и расследование когда Касымкулов стал НШ Нац Гвардии кого собой привел, так они теперь шерстят ГПС КР, таких людей называют проходимцами, дерево дает плоды когда на одном месте растет.
Северэлектро зоотехник, минсельхоз контролирует алкоголь, ГПС КР офицеры не пограничники ну пипец государству.
куда смотрит президент начальник генерального штаба ? такое ощущение когбудто вернулись Бакиевские времена ……
После всего прочитанное сложилось впечатление что это часть службы частное собственность Касымкулова М и эти люди нас охраняют куда мы катимся с такими руководителями ???????????