Бывший начальник КПП «Актилек-автодорожный»: Меня уволили за то, что я мешал заниматься контрабандой

Автор: АКИpress . 08.02.2017 18:29

Бишкек (АКИpress) – Бывший начальник контрольно-пропускного пункта «Актилек-автодорожный» Государственной пограничной службы Кыргызстана Талгат Аланов заявил о незаконности увольнения его с должности начальника.

Как он рассказал 8 февраля на пресс-конференции в АКИpress, он служит в рядах ГПС с 2003 года. «С ноября 2016 года по 26 января 2017 года я проработал начальником КПП «Актилек-автодорожный». За этот период я выявил 4 факта незаконного ввоза горюче-смазочного

материала. До моего прихода на эту должность в течение года не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза ГСМ. До моего освобождения от должности к себе пригласил

начальник службы безопасности ГПС полковник Асылбеков. Он сказал мне, что я все контролирую на своем посту и спросил, не будет ли лучше для меня, если я не буду вмешиваться в некоторые факты по выявлению запрещенных веществ. Мне не были понятны его слова», — рассказал майор.

Он продолжил, что 26 января он выявил очередной факт незаконного ввоза ГСМ из Казахстана в Кыргызстан. «Объем груза был примерно 40 тонн. Я оформил соответствующие материалы и отправил их в соответствующие службы. В тот же день меня освободили от должности», — сказал он.

По словам Т.Аланова, его увольнение связано с тем, что на его имя поступило заявление от одного гражданина. «Он в своем заявлении указал, что я якобы вымогал у него деньги. Отдел службы безопасности ГПС проводил расследование по этому поводу, факт не подтвердился. Однако, меня уволили от занимаемой должности», — пояснил он и добавил, что по его мнению, «присутствуют интересы некоторых людей, которые создали благоприятные условия для перевозки незаконного груза через госграницу».