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Сотрудники аэропорта Алматы украли деньги из багажа и потратили их в казино
Автор: По материалам СМИ. 08.02.2017 18:26
В аэропорту Алматы выявили новые факты краж из багажа пассажиров, передает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте. Согласно предоставленной информации, 6 февраля в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту Алматы обратился 23-летний пассажир, который попросил принять меры в связи с тем, что из его багажа было украдено 3 100 долларов.
Инцидент произошел 3 февраля при перелете авиарейсом сообщением «Алматы — Ашхабад». Пропажу пассажир обнаружил в Ашхабаде. «В тот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции «по горячим следам» были установлены и задержаны трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет.
В ходе проверки установлено, что подозреваемые, заступив на дневную смену в качестве приемосдатчиков багажа, во время загрузки багажа авиарейса сообщением «Алматы — Ашхабад» прошли в багажный отсек воздушного судна и целенаправленно открыли один из дорожных чемоданов, где достали из него пачку денег», — сообщается в пресс-релизе. После этого злоумышленники поделили похищенные деньги между собой. Как пояснили сами задержанные, деньги они разменяли в обменных пунктах города, далее потратили для личных целей, погасили свои кредиты в банках и играли в казино.
Задержанные дали признательные показания. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования ЛОВД в аэропорту Алматы по части 1 статьи 188 УК РК («Кража»). Напомним, на днях пресс-служба ДВД на транспорте сообщила о краже из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий, совершенной 25 декабря 2016 года при перелете авиарейсом сообщением «Актобе — Алматы — Киев». В ходе оперативно-профилактических мероприятий транспортными полицейскими были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении кражи в аэропорту Алматы.
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