Автор: По материалам СМИ. 08.02.2017 17:42

Прошло два года с тех пор, как был разрушен и закрыт кыргызский павильон в ВДНХ, успешно работавший с 2010 года. Пока что ни простой народ, ни депутаты Жогорку Кенеша не поняли, кто положил глаз на павильон, по какой причине и по чьему велению он был разрушен.

Напомним, до 2015 года там прошло около 200 мероприятий государственного и общественного значения, культурные, социальные, бизнес-мероприятия, национальные выставки, с участием спикера, депутатов, министров, дипломатов. Так как у соседних стран — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана не было национальных павильонов в ВДНХ, все выходцы из Средней Азии заглядывали в кыргызский павильон, восхищались.

Так как в свое время из бюджета не были предусмотрены деньги на строительство кыргызского национального павильона в Москве, кыргызское правительство обратилось к бизнесменам из России, дало гарантии: «Помогите своей родине, если отстроите, то сами будете им пользоваться». Инвесторы-патриоты вложили 2 млн долларов, на составление проекта, достижение договоренности и строительство затратили 2,5 года. Там были созданы хорошие условия для повышения показателей кыргызского экспорта. Акт об израсходовании средств хранится в Минэкономе.

К сожалению, на успешно работающий павильон положили глаз 2-3 человека, прикрывающиеся московской диаспорой: Абдыганы Шакиров, Турсумбай Кубатбеков, Эгемберди Мырзабеков, Жамиля Бегалиева. Они постоянно отправляли очерняющие письма в правительство и к депутатам, от имени объединения «Кыргыз биримдиги». В то же время на все готовое положил глаз и Темир Сариев, который злоупотребил служебным положением, намеревался рейдерским путем отобрать павильон. Для этого он отправил письмо с жалобой российскому правительству. Он не постеснялся попросить у российского правительства выгнать «плохих кыргызов» из павильона. Русские чиновники покачали головой, поняв, насколько низко упал человек, если кыргыз очерняет кыргыза, они назвали это «свинством». Стыдно, стыдно… Может среди нас действительно есть не кыргызы, называющие себя кыргызами? Мало того, помощник Сариева Нурбек Султанов, который затребовал у китайских инвесторов взятку в 6 млн долларов, вместе со своим помощником и юристами бывал в Москве за счет государства, вместе с посольством участвовал на судебных заседаниях, очернял кыргызов-патриотов.

Так как обращение, содержащее личные интересы Сариева, было воспринято как официальная позиция кыргызского правительства, Московский арбитражный суд постановил, чтобы единственный павильон кыргызов на ВДНХ был разрушен и передан собственнику (Министерству экономики Кыргызстана).

Таким образом, Т. Сариев вынудил кыргызских инвесторов разрушить павильон, построенный ими же. Они отказались от затеи сохранить павильон и оставили это место. Бессовестный посол, карьерист Болот Жунусов с рвением выполнял задание экс-премьера, хотя это и не соответствовало интересам кыргызского государства. Как оказалось, Т. Сариев планировал отобрать чужое, готовое имущество, передать его хозяину предприятия «Кыргыз коньягы» С. Ибрагимову. Хотя С. Ибрагимов отказался взять разрушенный павильон, ему не удалось вернуть ранее заплаченные деньги.

Разрушив павильон, Министерство экономики неоднократно проводило тендер, искало инвесторов. Но в тендерах никто не участвовал, поэтому арендовать павильон не согласились даже за 30 долларов, не говоря о 30 тысячах! Какой инвестор поверит кыргызам, если одно правительство отменяет решения второго?

Кыргызское правительство видит, как страны СНГ тратят десятки миллионов долларов, чтобы отстроить свои павильоны на ВДНХ, поэтому оно намерено даже через бюджет, с помощью государственного предприятия «Кыргыздипсервис» возобновить работу павильона. Предприятие «Кыргыздипсервис» потратит на аренду 30 тысяч долларов, попадут ли они в бюджет? Или кыргызские чиновники решили добиться выделения денег из бюджета под предлогом строительства павильона, чтобы впоследствии разделить эти деньги между собой? Московский павильон был отстроен без использования бюджетных средств и прекрасно работал. Но Темир Сариев и Болот Жунусов добились его разрушения. Это хорошее дело или предательство по отношению к кыргызскому народу?

Если Т. Сариев отобрал, то почему он не перечисляет ежемесячно в бюджет 30 тысяч долларов? До сих пор государственный бюджет получил бы 500 тысяч долларов. Поэтому возникает мысль, что Т. Сариев намекал на взятку и придумал 30 тысяч долларов у себя в голове.

Кто извлек пользу от разрушения хорошо работавшего культурно-выставочного центра Кыргызской Республики? Кто ответит за разрушенный павильон, растоптанную честь Кыргызстана на международной арене, напрасные труды и инвестиции в 2 млн долларов отечественных бизнесменов-патриотов? Когда они ответят перед народом за разрушение единственного дома сотен тысяч кыргызских мигрантов, трудящихся в России?

Источник — Майдан