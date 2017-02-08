Автор: Админ . 08.02.2017 17:39

Общественность Кыргызстана узнала о назначении депутата фракции «СДПК» Искандера Кадыркулова, в стенах парламента он является народным избранником, не взирая на профессиональную принадлежность, генеральным директором ОАО «Северэлектро» 3 февраля 2017 г. от лидера фракции «СДПК» Исы Омуркулова.

На сегодняшний день на официальных сайтах Правительства КР, госкомитета промэнергонедра, нацэнергохолдинга, ОАО «Северэлектро» нет официального постановления, решения о назначении Искандера Кадыркулова генеральным директором ОАО «Северэлектро».

Начальник нацэнергохолдинга Айбек Калиев сделал только сообщение 3 февраля 2017 г. 16:02 часов, после заявления лидера фракции «СДПК» Исы Омуркулова.

Сменился Руководитель ОАО «Северэлектро».

Генеральным директором ОАО «Северэлектро» назначен Кадыркулов Искандер Анарбекович.

Ранее занимавший должность Эшимбеков А.Э. освобожден от занимаемой должности согласно поданного заявления.

Искандер Кадыркулов родился 20 октября в 1962 году в селе Уч-Коргон Фрунзенского района Ошской области, а ныне Кадамжайский район Баткенской области. В 1984 году окончил сельскохозяйственный институт им. К.И.Скрябина, по специальности зооинженер. Основная деятельность -председатель совета директоров ГП «Беловодский конный завод», президент ЗАО «Урсус», президент ОФ « Но бил».

В августе 2012 г. Искандер Кадыркулов Советом директоров распредкомпании был избран генеральным директором ОАО «Северэлектро».

Экс.премьер-министр КР Жанторо Сатыбалдиев на селекторном совещании Правительства КР 7 декабря 2012 г. о ходе прохождения осенне-зимнего периода, поручил Фонду по управлению государственным имуществом(ФУГИ) рассмотреть ответственность Искандера Кадыркулова генерального директора ОАО «Северэлектро» за аварии и срыв отопительного сезона.

Совет директоров акционерного общества по рекомендации ФУГИ 2 июля 2013 г. увольняет с должности генерального директора ОАО «Северэлектро» Искандера Кадыркулова.

ФУГИ владеет 80,49% пакетом государственных акций в ОАО«Северэлектро» и также в остальных распредкомпаниях.

Своим решением Совет директоров 4 сентября 2015 г. вновь назначает Искандера Кадыркулова генеральным директором ОАО «Северэлектро», в аккурат перед парламентскими выборами депутатов ЖК КР. По итогам выборов он становится депутатом фракции «СДПК» парламента 6-созыва.

Новым генеральным директором ОАО «Северэлектро» Советом директоров назначается Аскар Эшимбеков. Трудовую деятельность осуществляет только в энергетической отрасли с 1986 года, более 30 лет. Профессиональный, потомственный энергетик, сын заслуженного энергетика Киргизской ССР, проработавшего в энергетической промышленности более 50 лет.

Новое назначение нового генерального директора ОАО «Северэлектро» Искандера Кадыркулова в аккурат перед президентскими выборами осенью 2017 года.

Старые и новые назначения и увольнения председателей правлений акционерных обществ незаконные, так как согласно закона «Об акционерных обществах» высшим органом является собрание акционеров. Именно собрание акционеров принимает основные стратегические решения в том числе избрания и освобождения председателей и членов правления и председателя и членов ревизионной комиссий.

Председатель и члены правления и председатель и члены ревизионной комиссии ОАО «Северэлектро» являются прямыми подчиненными главного начальника от энергетики Айбека Калиева. Нацэнергохолдинг в данное время владеет 80,49% пакетом государственных акций в ОАО«Северэлектро» и в других распредкомпаниях.

Вместо депутата фракции «СДПК» Искандера Кадыркулова пришла в парламент Осмонова Айнура Шермаматовна, возможно родственница династии Бекмамат, Шермамат Осмоновы, в Джалал-Абадской области.

В двух шагах от заветного депутатского значка, под названием депутат ЖК КР находится главный водила и одаренный советник, всех времен и народов КР.

Ведь, передвижения и перестановки «голубых фишек», кукловодами, с одной стороны усиления и укрепления «достойными и верными» прислужниками в стенах законодательного собрания, а с другой стороны торпедирования и нагнетания политической силы административного ресурса в главном событии 2017 года.

Общественный деятель Р.Умбеталиев