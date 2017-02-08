ГСБЭП выявила преступную группу, занимавшуюся подделкой акцизных марок в крупных размерах, ущерб составил 30-60 млн сомов

Автор: АКИpress . 08.02.2017 17:33
Tazabek — В результате проведенных спецопераций 7 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 199 (Изготовление, хранение, сбыт и использование поддельных акцизных марок) Уголовного кодекса КР на территории города Бишкек была установлена устойчивая преступная группа, занимающаяся подделкой акцизных марок в особо крупных размерах.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Как сообщает ведомство, в целях сбыта поддельных акцизных марок при получении денежных средств в сумме 2 тыс. 400 долларов был задержан гражданин К.А.Т. В ходе санкционированного судом обыска по его месту проживания были обнаружены акцизные марки сомнительного качества в количестве 1 млн штук и кустарный станок по производству и подделки акцизных марок. Предварительный ущерб государству составляет 30-60 млн сомов.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкек, проводится расследование. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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