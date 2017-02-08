Задержан бизнесмен, который «кинул» работников обменных бюро Оша на 1 миллион долларов Автор: АКИpress . 08.02.2017 17:32 Turmush - В городе Томск (Россия) задержан подозреваемый в мошенничестве гражданин Кыргызстана. Ранее Turmush писал, что с заявлением в правоохранительные органы обратились владельцы ряда обменных бюро, которые указали, что под расписку отдали мужчине по имени Владимир денежные средства. Один из них — Ж.Калмурзаев отдал под расписку 40 тыс. долларов. «Он собрали у владельцев обменных бюро, жителей Ноокатского, Кара-Суйского и Узгенского района денежные средства, обещая обменять их по более высокому курсу, а после скрылся», — говорит предприниматель. Расписка, которую написал подозреваемый

Подозреваемый Владимир мог вылететь в Россию. Общая сумма составляет порядка 1 млн долларов. В УВД города Ош данную информацию подтвердили и сообщили, что поступили заявления от 14 граждан. В комментарии Turmush 8 февраля Ж.Калмурзаев сообщил, что подозреваемый был задержан накануне в Томске. Информацию о задержании подтвердили и в следственном отделе УВД города Ош. По словам начальника отдела Алмаза Балтабаева, Владимир находился в международном розыске. «Все собранные материалы мы передали в Генеральную прокуратуру, они отправят их правоохранительным органам в Томск для дальнейшей экстрадиции задержанного», — сказал он. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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