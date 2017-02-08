Депутаты выясняли, кому принадлежат таможенные терминалы в Кыргызстане

Автор: ИА «24.kg» . 08.02.2017 17:28

Депутаты выясняли, есть ли у главы Государственной таможенной службы Азамата Сулайманова и экс-руководителя ГТС, а ныне главы Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбека Кулматова собственные таможенные терминалы. Неудобные вопросы они задали главе службы сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают поправки в закон о таможенном регулировании.

Речь зашла о том, что все таможенные терминалы в стране принадлежат частникам. У государства же нет денег на их обустройство. Например, территория терминалов должна быть полностью асфальтирована, построены склады для разных видов продукции.

Сразу несколько парламентариев заявили, что большинство подобных терминалов принадлежит бывшим таможенникам. А заодно и поинтересовались у главы ГТС, есть ли такая территория у него.

У меня нет терминала, могу вас заверить. Кто является владельцем терминалов, я не интересовался. Не знаю, есть ли там бывшие таможенники.

Азамат Сулайманов

 

Депутаты потребовали опубликовать данные о таможенных терминалах и их владельцах на сайте ГТС, чтобы исключить любые слухи вокруг этой деятельности.

Один комментарий на “Депутаты выясняли, кому принадлежат таможенные терминалы в Кыргызстане”

  1. Штирлиц:
    08.02.2017 в 19:07

    Таможенная служба не знает куда направляется товар на хранение!
    Господин начальник, вы соврамши.

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