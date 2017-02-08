Автор: По материалам СМИ. 08.02.2017 15:54

На прошлой неделе депутат Омурбек Текебаев заявил, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) работают лица, приближенные к президенту. По словам Текебаева, в ЕЭК работают родственник прежнего главы аппарата президента Данияр Турусбеков и Илья Черный – сын владельца 45% акцй ОАО «Кыргызрадиатор» и «Кыргызавтомаш». Охарактеризовав их как приближенных к президенту людей, Текебаев возмущался: «Разве мы вступали в ЕАЭС для того, чтобы вы трудоустроили ваших родственников? Для этого мы вступали в союз, чтобы телохранители и партнеры Атамбаева смогли устроить на работу своих людей?»

Но пресс-служба правительства опровергла слова Текебаев. Высказался по поводу текебаевской утки и директор Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК Илья Черный. «Я никогда не был знаком, не состоял в каких-либо родственных и дружеских отношениях с Анатолием Черных, которого господин Текебаев приписывает мне в качестве отца. Мой отец Черный Анатолий Владиславович скончался в ноябре 2009 года. Он никогда не работал на предприятиях, озвученных Текебаевым, а тем более никогда не являлся акционером указанных Текебаевым предприятий. Насколько мне известно, информация относительно моих коллег также недостоверна», — сказал он.

Как добавил Черный, отбор кандидатов на должности в ЕЭК, являющейся международной организацией, проводится не по принципу кумовства, а в соответствии с критериями компетентности и опыта. Отметив, что ложная информация причиняет ущерб деловой репутации и в целом имиджу Кыргызстану Черный заявил, что господин Текебаев должен публично опровергнуть озвученную им информацию и извиниться, в противном случае он вынужден обратиться в суд.

Источник — Эгемен