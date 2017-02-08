Илья Черный: «Господин Текебаев должен извиниться за распространение ложной информации»

Автор: По материалам СМИ. 08.02.2017 15:54

На прошлой неделе депутат Омурбек Текебаев заявил, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) работают лица, приближенные к президенту. По словам Текебаева, в ЕЭК работают родственник прежнего главы аппарата президента Данияр Турусбеков и Илья Черный – сын владельца 45% акцй ОАО «Кыргызрадиатор» и «Кыргызавтомаш». Охарактеризовав их как приближенных к президенту людей, Текебаев возмущался: «Разве мы вступали в ЕАЭС для того, чтобы вы трудоустроили ваших родственников?  Для этого мы вступали в союз, чтобы телохранители и партнеры Атамбаева смогли устроить на работу своих людей?»

Но пресс-служба правительства опровергла слова Текебаев. Высказался по поводу текебаевской утки и директор Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК Илья Черный. «Я никогда не был знаком, не состоял в каких-либо родственных и дружеских отношениях с Анатолием Черных, которого господин Текебаев приписывает мне в качестве отца. Мой отец Черный Анатолий Владиславович скончался в ноябре 2009 года. Он никогда не работал на предприятиях, озвученных Текебаевым, а тем более никогда не являлся акционером указанных Текебаевым предприятий. Насколько мне известно, информация относительно моих коллег также недостоверна», — сказал он.

Как добавил Черный, отбор кандидатов на должности в ЕЭК, являющейся международной организацией, проводится не по принципу кумовства, а в соответствии с критериями компетентности и опыта. Отметив, что ложная информация причиняет ущерб деловой репутации и в целом имиджу Кыргызстану Черный заявил, что господин Текебаев должен публично опровергнуть озвученную им информацию и извиниться, в противном случае он вынужден обратиться в суд.

Источник — Эгемен

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 6 по 12 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4463
    Евро74.6131
    Российский рубль1.1708
    Казахский тенге0.2156

     

     