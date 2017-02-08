Очень хочется в президенты! Бабанов потребовал должность Сарпашева для своего человека

Автор: По материалам СМИ. 08.02.2017 15:49

Не претворилась в жизнь инициатива отзыва с должности спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова, поднятая парламентской фракцией «Республика — Ата-Журт». Сообщается, что к такому итогу пришли два бизнесмена, встретившись и поговорив. Они заявили, что на встрече обсуждены и разрешены все спорные моменты.

Один из спорных моментов, по дошедшей до нас информации, касался предложения Омурбека Бабанова относительно назначения своего человека на должность, которую в настоящее время занимает Тайырбек Сарпашев. Отчаявшийся Чыныбай Турсунбеков дал свое согласие, и теперь ломает голову, как выполнить свои обещание и решить вопрос этой должности. Услышав это, Тайырбек Сарпашев, оказывается, теперь бегает и хлопочет, заявляя, что не Чыныбаю Турсунбекову увольнять его с должности, если потребуется, он сам его уберет с поста спикера.

Тайырбек Сарпашев, не уступающий, а если понадобится, то и превосходящий по части богатства и ума двух вышеуказанных политиков, в данное время пытается заручиться поддержкой депутатов Жогорку Кенеша.

Все три вышеобозначенных бизнесмена при любой власти, в любой ситуации выходили сухими из воды и ходили в любимчиках. В этот раз цели и намерения всех троих одинаковы – как стать фаворитом.

В Жогорку Кенеше проблемный вопрос можно быстро решить путем запугивания чьей-либо отставки. Это новый вид бизнеса.

Источник — Факт

ОТ РЕДАКЦИИ

Горбатого могила исправит!

Все предказуемо и шито белыми нитками. Именно от Госрегистра, а не от Центризбиркома сейчас, после введения биометрии, зависит точность или погрешность  голосования на выборах. Сарпашев — ставленник СДПК и значит будет выполнять задачу так, как того требует действующая власть.

Бабанов же, нацелившись на кресло президента, прекрасно понимает, что выиграть честно он вряд ли сможет. Вот он и ищет обходные пути. Как только на должность главы Госрегистра придет его человек — вопрос можно будет решить. В арсенале главы ГРС будет множество способов, чтобы технически обеспечить преимущество тому или иному кандидату.

На эту выходку Бабанову нужно обратить особое внимание. Он шантажем пытается заполучить должность, которую потом можно будет использовать в личных целях. Он уже сейчас нацелен применять …. неправовые методы. Это надо пресечь уже сейчас, в самом зародыше.

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